‘Tërbohet’ Iva Aliko, filmon veten me një mashkull… ai e kap nga gjoksi dhe e eksiton

Iva Aliko është bërë e njohur pas një deklarata që i habiti të gjithë. Rreth një vit më parë, biondja nga Vlora pohoi se ishte dashnorja e një deputeti nga Kosova, ndërsa ky i fundit ishte i martuar dhe me fëmijë.

Pas kësaj deklarate që tërhoqi gjithë vëmendjen e publikut, ajo vijoji të ruante “famën” përmes fotove që publikonte herë pas here, foto këto të cilat nuk i linin vend imagjinatës pasi shfaqej ose gjysmë e veshur ose plotësisht.

Edhe pak kohë më parë Iva ka pohuar se nuk dëshiron më të flasë për lidhjen me deputetin kosovar, ajo nuk ka hequr dorë nga fotot e videot provokuese.

Së fundmi, Aliko postoi një video në Insatastory, teksa ndodhej në shoqërinë e një mashkulli dhe një femre e cila i filmonte.

Iva, (siç mund të kuptohet edhe nga këto foto), qëndron përballë tij teksa ky i fundit e prek nga gjoksi, e konkretisht në th*thka.

Iva e ka marrë me shumë me sportivitet këtë veprim dhe në video dëgjohej teksa qeshte dhe argëtohej, gjë të cilët e ka dëshmuar edhe me emoji-t që i ka mbivendosur videos./JOQ.al/