Të shtëna me armë zjarri drejt një makine në Bulqizë, nuk ka të lënduar

Të shtëna me armë zjarri janë regjistruar mbrëmjen e sotme në aksin rrugor Bulqizë-Shupenzë. Raportohet se autorët kanë qëlluar me armë në drejtim të një automjeti.

Fatmirësisht nga të shtënat nuk ka persona të lënduar. Menjëherë në vendngjarje kanë mbërritur forcat e policisë, dhe nga të dhënat paraprake mësohet se persna ende të paidentifikuar kanë qëlluar në drehjtim të mjetit “Land Rover” me targa AA 489 RA, që drejtohej nga shtetasi F.T, 29 vjeç, banues në fshatin Peladhi.

Informacion paraprak

Rreth orës 18.30, në sallën operative të Komisariatit të Policisë Bulqizë ka ardhur një telefonatë se në fshatin Peladhi-Bulqizë janë dëgjuar të shtëna armësh.

Menjëherë janë nisur drejt vendit të ngjarjes forca të shumta policore dhe grupi hetimor, ku kanë konstatuar se:

Në rrugën që lidh fshatin Godvi me fshatin Peladhi, është qëlluar me armë zjarri në drejtim të automjetit Land Rover me targa AA 489 RA, që drejtohej nga shtetasi F.T, 29 vjeç, banues në fshatin Peladhi.

Drejtuesi i automjetit nuk ka ndaluar por është larguar nga rruga që lidh fshatin Godvi me fshatin Peladhi, rreth 500 metra nga vendi i ngjarjes e më pas ka lënë automjetin në anë të rrugës, dhe ka njoftuar Policinë.

Nga të shtënat drejtuesi i automjetit nuk ka marrë asnjë lëndim.

Drejtuesi i automjetit levizste i vetëm me automjet.

Në vendin e ngjarjes janë sekuestruar disa gëzhoja.

Nga kqyrja paraprake e automjetit janë dalluar dy shenja plumbi.

Forca të shumta policore të mbështetura dhe nga forcat e policisë së Drejtorisë Vendore Dibër, kanë ngritur pika të shumta kontrolli, po krehin zonën për identifikimin dhe kapjen e autorit/ëve.

Në lidhje me këtë ngjarje po hetohet intensivisht, pasi personi i dëmtuar mbart rekorde të theksuara kriminale dhe penale.