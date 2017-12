Tahiri mbërrin te Krimet e Rënda: Ja përse do të pyetet

Ish-ministri i Brendshëm Saimir Tahiri është paraqitur në Prokurorinë e Krimeve të Rënda mëngjesin e sotëm rreth orës 09:30.

Ish-ministri i Brendshëm është thirrur nga organi i akuzës pas bllokimit të pasaportës dhe kartës së tij të identitetit, që e ndalon të dalë nga Shqipëria.

Tahiri do të njihet zyrtarisht nga Prokuroria me vendimin për bllokimin e pasaportës së tij. Ai shoqërohet nga avokati i tij Maksim Haxhia.

Burime nga Krimet e Rënda konfirmojnë se në këtë seancë përballë gjyqtares Baku, ish-ministri Tahiri do të duhet të përgjigjet për të gjitha çështjet që kanë dalë nga përgjimet e Habiljave dhe të dhënat e tjera të siguruara nga Prokuroria e Krimeve të Rënda.

Kështu Tahiri do të pyetet për njohjet me Orest Sotën dhe lëvizjet me automjetin Audi, nëse i ka njohur Habilajt kur i ka takuar, apo akuzat se Tahiri ka përfituar dhurata nga Habilajt.

Vendimi i gjykatës që i ndaloi Tahirit daljen jashtë shtetit, jep në mënyrë kronologjike rrjedhën e hetimit të kësaj çështjeje, që nisi në Shqipëri ndaj Habilajve, me veçimin e dosjes për Treblovën.

Në dosjen e Treblovës përmenden për herë të parë lidhjet e policisë me narkotrafikun. Ndërkohë, gjithmonë sipas vendimit të gjykatës së krimeve të rënda që i ndalon Saimir Tahirit daljen jashtë vendit, në Itali u ra në gjurmët e Habilajve që prej vitit 2012 pas operacionit antidrogë “Odisea”.

Prokuroria përmend në kërkesën e saj përgjimet e bëra publike tashmë, ku të akuzuarit lakojnë emrin e ish-ministrit për t’i blerë një byzylyk me diamante.

Prokuroria thotë se Saimir Tahiri i njeh Habilajt dhe si argument sjell daljet jashtë shtetit të tij me automjetin Audi që ndërkohë i ishte shitur Moisi Habilajt. Emri i Saimir Tahirit për herë të parë doli nga dosja e Habilajve e Prokurorisë së Catanias.