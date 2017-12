Skandal në Elbasan/ Prokurorja denoncon zhdukjen e 3 dosjeve, akuza: Nuk kanë humbur

Prokurorja Armanda Xhaferri, e diplomuar shkëlqyeshëm në Magjistraturë, ka denoncuar në polici zhdukjen e tre dosjeve nga zyra e saj.

Reagon Prokuroria e Elbasanit: Dosjet nuk janë zhdukur, por janë marrë me procesverbal pas transferimit të prokurores në një seksion tjetër. Zbardhet konflikti mes prokurores Xhaferri dhe drejtuesit të komanduar prej më shumë se një viti, Dritan Gina.

Prokuroria e Elbasanit është përfshirë nga një skandal të pandodhur më parë. Një prej prokurorëve në këtë institucion ka denoncuar në polici zhdukjen e tri dosjeve hetimore që ajo kishte në zyrë dhe që sipas saj trajtojnë çështje të rëndësishme. Skandali është zbuluar pak ditë më parë nga prokurorja Armanda Xhaferri, pjesë e njësisë “Task Forcë” në Prokurorinë e Elbasanit, e cila ka depozituar një kallëzim penal në polici. Sipas saj, pas kthimit nga pushimet festive të 28-29 nëntorit, në zyrë nuk ka gjetur tri dosje të rëndësishme.

Dyshimet janë se këto dosje mund të jenë marrë nga administrata e Prokurorisë së Elbasanit pas një konflikti që prokurorja Xhaferri ka patur me drejtuesin e komanduar të kësaj prokurorie, Dritan Gina. Policia mësohet se e ka përcjellë këtë çështje për hetime të mëtejshme në Prokurorinë e Tiranës, e cila nuk dihet ende nëse ka regjistruar ose jo një procedim penal. Por të kontaktuara nga “Mapo”, burime zyrtare në Prokurorinë e Elbasanit thanë se në këtë institucion nuk ka asnjë dosje të humbur.

Kjo prokurori është përpjekur të japë edhe një shpjegim për atë që ka ndodhur për disa ditë me radhë në këtë institucion, ku prokurorja Xhaferri dhe drejtuesi i komanduar Gina kanë patur disa përplasje mes tyre. Zyrtarisht Prokuroria e Elbasanit thotë se prokurorja Armanda Xhaferri ka kaluar nga një seksion në tjetrin dhe në bazë të këtij urdhri, duhet të dorëzonte dosjet që kishte nën hetim. “Prokurorja nuk ka pranuar ndryshimin e seksionit dhe për pasojë nuk ka dorëzuar dosjet.

Në këto kushte, për të mos cenuar ecurinë normale të punës hetimore, dosjet e saj janë marrë me procesverbal nga zyra e prokurores dhe ju janë shpërndarë prokurorëve të tjerë”, thanë burime zyrtare nga Prokuroria e Elbasanit. Por pavarësisht qëndrimit të palëve, kjo histori ka edhe një anë tjetër që asnjë prej personave të përfshirë nuk e ka artikuluar ende zyrtarisht. Në datë 22 nëntor, drejtuesi i Prokurorisë së Elbasanit Dritan Gina ka nxjerrë urdhrin për transferimin e prokurores Xhaferri nga seksioni i “Task Forcës” në një seksion tjetër brenda Prokurorisë së Elbasanit.

Shkak për këtë vendim dyshohet se është bërë një informacion se prokurorja mund të pranonte në gjykatë ndryshimin e masës së sigurimit për një të arrestuar për pastrim parash. Ky informacion nuk konfirmohet zyrtarisht, por dyshohet se ka qenë në vazhdën e konflikteve mes Ginës dhe Xhaferrit, konflikte këto të nisura që prej muajit shtator, kur u ndryshua masa e sigurisë ndaj dy drejtuesve të lartë të kompanisë Kurum, të cilët u arrestuan pas dyshimeve se ishin përfshirë në një skemë mashtrimi me rimbursimin e TVSH-së. Nisur nga ky informacion, drejtuesi i Prokurorisë i ka dërguar një shkresë zyrtare Gjykatës së Elbasanit të mos zhvillonte seancën për zëvendësimin e masës për shtetasin A. K, pasi prokurorja Armanda Xhaferri nuk e kishte më këtë çështje.

Më pas, drejtuesi i prokurorisë i ka njoftuar prokurores në fjalë vendimin për transferimin e saj në një seksion tjetër dhe i ka kërkuar të dorëzonte të gjitha dosjet që ajo kishte në hetim. Bëhet fjalë për 7 dosje, katër prej të cilave prokurorja i ka dorëzuar, ndërsa tre të tjera jo. Duke qenë se prokurorja nuk pranonte të dorëzonte tri dosjet e tjera, drejtuesi i komanduar i Prokurorisë ka ngritur një komision dhe me procesverbal ka marrë dosjet e prokurores Xhaferri nga zyra e saj. Nuk dihet nëse prokurorja ka qenë prezente në momentin e marrjes së dosjes nga komisini, pasi ajo ka denoncuar në polici zhdukjen e dosjes. Më shumë se indiciet për lirimin e një të dyshuari (vendimin për të cilin do e jepte gjykata dhe prokuroria), burimet pohojnë se arsyeja e vërtetë pse ka ndodhur ky konflikt ka të bëjë me çështjet që po hetonte prokurorja Xhaferri. Një prej dosjeve ka të bëjë me shtetasit T. dhe E. Ll, të dyshuar për veprën penale të pastrimit të produkteve të veprës penale. Një tjetër dosje ka të bëjë me abuzimet e dyshuara në ndërtimin e rrugës “Elbasan-Gjinar”, ku po hetohen edhe zyrtarë të ARRSH. Ndërsa më herët kësaj prokuroreje i ishin hequr edhe dy dosje të Kurum.

Në korrik të këtij viti, Prokuroria e Elbasanit i kërkoi gjykatës caktimin e masës së sigurisë “arrest me burg” për ish-administratorin e shoqërisë Kurum Koray Zeytinoglu dhe ish-drejtorin e Skrapit, Yucel Aksu, të cilët pak kohë më pas, në rrethana ende të panjohura u liruan nga qelia. Edhe kjo dosje me vendim të drejtuesit të komanduar të prokurorisë i është hequr prokurores Xhaferri duke bërë zëvendësimin e saj. Prokurorja ka ngritur edhe pretendime ligjore lidhur me vendimin e eprorit të saj për heqjen e çështjeve, pasi referuar ligjit, nuk është marrë pëlqimi i saj.

Sipas ligjit 87/2016 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”, transferimi i prokurores duhet të ishte kryer me njoftim paraprak, i motivuar dhe të merrej pëlqimi i saj. Ky ligj, për rastet e zëvendësimit të prokurorit, në nenet 45, pika 2 dhe 49, pika 1, referon te Kodi i Procedurës Penale, i cili sanksionon se, kur nuk ka shkaqe që lidhen me detyrën, “prokurori zëvendësohet vetëm me pëlqimin e tij”, referuar nenit 27, pika 1. Në rastin konkret prokurorja ka denoncuar zhdukjen e dosjeve nga zyra e saj, ndërsa Prokuroria e Elbasanit ka deklaruar zyrtarisht se nuk ka asnjë dosje të humbur. Askush prej palëve të përfshira nuk ka sqaruar gjithë të vërtetën e historisë. Dritan Gina qëndron i komanduar në krye të Prokurorisë së Elbasanit që prej 4 nëntorit të vitit të shkuar, kur këshilli vendosi transferimin e tij nga Durrësi në Tiranë. Më herët Gina ka mbajtur detyrën e shefit të Task-Forcës në Prokurorinë e Durrësit. Pak vite më parë ai u përfshi në një betejë ligjore me ish-prokuroren e Përgjithshme Ina Rama dhe Këshillin e Prokurorisë pas skualifikimit si kandidat për Këshillin e Prokurorisë.

Ndërsa prokurorja Armanda Xhaferri, ka përfunduar Shkollën e Magjistraturës me rezultate të shkëlqyera. Prej tre vjetësh ushtron detyrën e prokurores në Prokurorinë e Elbasanit. Prokuroria e Përgjithshme nuk ka mbajtur ende asnjë qëndrim për këtë çështje.