Si u vra me thikë shqiptari në Austri, ishte me një femër

Një përleshje mes tre personave, përfundoi me vdekjen e kosovarit Shqiptim Ahmetit në Vjenë të Austrisë, të enjten në mbrëmje, raporton mediumi austriak Wien.orf.at.

Sipas dëshmisë së dhënë në policinë gjermane, të dy rrahën dhe therën viktimën – kosovari vdiq në spital.

Ahmeti po udhëtonte me një grua 44-vjeçare në rrugën Favoritenstraße, kur ai u sulmua nga dy burrat, tha zëdhënësi i policisë Paul Eidenberger.

“Sulmi ndodhi nga dy burra të panjohur që ishin veshur në të zeza”, ka thënë Eidenberger, i cili tregon se policia ende nuk e ka indentifikuar sulmuesit.

Shqiptim Ahmeti ishte duke shëtitur në Vjenë me një shtetase kroate kur dy persona që përshkruhet se ishin me jake të zeza i janë afruar duke e therur me thikë për vdekje.

Ngjarja ka ndodhur rreth orës 22:00 në rrugën “Favoritenstasse-Heute”.

Ahmeti ishte 33 vjeçar ndërsa prejardhja e tij ishte nga fshati Shtëdim i Podujevës.

Dyshimet e para flasin se ngjarjen makabre mund ta kenë kryer dy shtetas nga Maqedonia.