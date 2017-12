Shpërthen Kabo: Do që ta bëjmë kryeprokuror, se i ka fituar paratë me lojëra fati

Profesor Përparim Kabo bëri bujë me pyetjet e tij thumbuese, për kandidatët e drejtësisë.

Por, nuk është ndalur me kaq.

Kabo ka komentuar deklaratën e një kandidati për kryeprokuror, i cili ka justifikuar pasurinë e tij, duke thënë se e ka fituar me lojëra fati.

“Kur një person thotë më bëni Krye- prokuror-Krye se pasurinë e kam bërë me lojëra fati…kjo do të thotë ndryshe që fatin tonë si njerëz dhe si atdhe ta luajmë në kazino….eh more shpirt i tregëtuar deri ku ke mbritur….Dikur në kohën e Mbretërisë edhe në punë nuk të mernin nëse kishe vese të tilla pa le të të jepnin kredi në bankë apo të të bënin Krye-prokuror-Krye….modernitet banal ky i sotmi…”, shkruan profesor Kabo.