Shkroi tekstin e këngës fituese, dedikimi prekës i Olti Currit për babain

Anxhela Peristeri me këngën “E çmendur” triumfoi në edicionin e 19-të të festivalit “Kënga Magjike”. Olti Curri, i cili ka bere edhe tekstin e kenges fituese, teksa ka uruar miken e tij fituese, ka treguar se teksti i dedikohej babait të tij që nuk jeton më.

POSTIMI I PLOTË:

Urime o ze brilant dhe mikeshe e mire.

Kenaqesi te shkruash poezi per ty.

Urime @anxhelaperisteriofficial_ @kledibahiti …

Kete tekst ja dedikoj babait tim, uroj te jete gezuar atje lart ne qiell…

“E çmendur”

Mbaj.

Veten fort te mos qaaaj.

Pa Faaaaj…e burgosur ne liri.

Jam

Ai nuk te meriton/ Jo ty jo ty…

Ai engjell, eshte demon/Per ty, per ty… Si ne pranga shtrengon

Mendjen time pushton.

Gjakun tim, ti leviz dhe e ndalon…. E cmendur per ty.

E gjithe bota me thote jo/Veten tende ti se do/E verber pas teje une shkoj… E cmendur per ty

Po e them une…prape/Pranoj.

Per ty vdes dhe jetoj…

Jam e cmendur per ty.

S’mund te jeni te dy.