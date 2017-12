Qëndrimi i ambasadorit Lu për prokurorin e Përgjithshëm është antiamerikan dhe antikushtetues

Nga Fitim Zekthi

Pak ditë më parë misionet OPDAT dhe EURALIUS, njëri i SHBA-së dhe tjetri i BE-së, në mënyrë të pazakontë dhe krejt kundër detyrave të tyre interpretuan Kushtetutën e Shqipërisë duke thënë se mandati i prokurorit të Përgjithshëm përfundon në fillim të dhjetorit dhe se parlamenti duhet të zgjedhë një prokuror të ri të përkohshëm deri sa të ngrihet Këshilli i Lartë i Prokurorisë.

Liria që ka kushdo të bëjë një interpretim të Kushtetutës, që nga punëtorët e rrobaqepësive e deri te shoqata e infermierëve apo gjahtarëve të mëllenjave nuk mund të jetë arsye që dy misione ndihme, të shprehen për mënyrën se si duhet të lexojë Kushtetutën parlamenti, sidomos kur në vend ka një debat të madh politik për këtë çështje.

Qeveria shqiptare, e cila është në një situatë mjaft të vështirë për shkak të akuzave për trafik droge të ministrit të saj të Brendshëm, urdhrit për arrestim ndaj tre drejtorëve të lartë të policisë të cilët janë fshehur, arrestimit të një grupi kriminal në Itali i cili është denoncuar prej vitesh nga opozita si i lidhur me njerëz të qeverisë, e ka pritur me entuziazëm idenë e zëvendësimit të prokurorit të tashëm me një tjetër që do të ishte zgjedhje e vetë qeverisë. Ambasadori Lu dy ditë më parë i kërkoi parlamentit zëvendësimin e prokurorit Llalla menjëherë duke thënë se interpretimi i OPDAT dhe EURALIUS ishte ai i drejti.

Zëvendësimi sipas qëndrimit të tyre bëhet me shumicë të thjeshtë. Pra, mjaftojnë vetëm votat e Partisë Socialiste. Nuk është ndonjë çudi që ambasadori Lu ka thuajse një përbuzje për vlerat politike dhe ato të filozofisë së të drejtës me të cilën është themeluar SHBA dhe me të cilat qeveriset ajo. SHBA është një vend i madh dhe atje ka flukse politike apo kulturore të njohura që i përçmojnë shumë nga vlerat politike mbi të cilat është ndërtuar SHBA, por qeveria amerikane, kongresi, populli amerikan gjithnjë i ka quajtur vlerat më të mëdha të tyret dhe në saje të atyre vlerave SHBA është sot vendi më i admiruar në botë. Ato vlera padyshim që gjenden edhe në Europë, disa nga ato kanë për burim mendimtarë europianë si Lock, Hobbes, Montesqiue etj. Tërë bota është frymëzuar nga ato vlera. Dhjetëra kushtetuta, statute, tekste ligjesh etj., janë përpjekur t’i mishërojnë ato vlera siç ka bërë edhe kushtetuta jonë.

Ndryshe nga Greqia e vjetër, mendimi i të cilës kërkonte të ndërtonte një qeverisje në të cilën më të mirët apo më të virtytshmit të mund të ishin në krye, në të cilën njeriu të mund të shprehte më të mirën e vet, mendimi europian që prej fundit të shekullit të 15-të synon diçka tjetër. Ky mendim është përpjekur gjithnjë të shohë si themelore shmangien e rrezikut dhe mbrojtjen e të drejtave bazë. Për këtë mendim duhet shmangur gjëja më e keqe që mund t’i ndodhë një shoqërie që është tirania.

Kështu u ideua ndarja e pushteteve, kufizimi i tyre, kontrolli që ato duhet t’i bëjnë njëri-tjetrit pa asnjë pushtet të dominojë një tjetër. SHBA-ja është vendi që i brendësoi në mënyrë të mrekullueshme këto parime dhe iu dha atyre jetë në Deklaratën e Pavarësisë, në ndërtimin e institucioneve dhe kudo. James Madison, një nga Etërit Themelues të SHBA-së në Letrën e Federalistit nr. 51 shkruan se ambicia duhet të kontrollohet nga një tjetër ambicie, duhet që mekanizma kontrolli të fortë të kufizojnë pushtetin e qeverisë. N.q.s. njerëzit do të ishin engjëj nuk do të na duhej fare as neve dhe as institucioneve që e kontrollojnë atë. James Madison e mendonte shumë të rrezikshëm pushtetin e qeverisë edhe n.q.s. ai do të ishte i kontrolluar, i kufizuar, i ndarë nga pushtetet e tjera. Ai thoshte se tirania që lind nga një shumicë që rri për një kohë të gjatë në pushtet është gjithashtu shumë e rrezikshme dhe duhen gjetur me çdo kusht mjete që e reduktojnë qëndrimin e gjatë të kësaj shumice në gjendje solide. Madison mbronte idenë se duhet të ketë doemos shumë fraksione pushteti (jo thjesht ndarje ekzekutiv, legjislativ, gjyqësor) të cilat kontrollojnë dhe i rrinë përballë njëra-tjetrës.

Në rastin tonë qeveria shqiptare, kryeministri kërkojnë që të caktojnë një prokuror të Përgjithshëm të përkohshëm me votat e socialistëve. OPDAT dhe ambasadori Lu e mbështesin me forcë këtë argument. Sipas Kushtetutës prokurori i Përgjithshëm emërohet nga një organ i pavarur, që nuk është krijuar ende. Duke qenë se nuk është krijuar ende ky institucion, Edi Rama, Donald Lu, OPDAT dhe EURALIUS, Ulsi Manja, Vasilika Hysi, Xhemal Qefalia etj., shprehen se duhet përdorur një ligj kalimtar që thotë se parlamenti mund të caktojë një prokuror të përkohshëm. Askush nuk pret që kryeministri Rama, deputetët Manja, Qefalia etj., të jenë me parimet e Etërve Themelues, por gjithkush mund të presë që ambasadori amerikan të jetë. Si është në qendër të vlerave të SHBA-së dhe Etërve të saj Themelues ruajtja nga tirania kur ambasadori Lu thotë se kryeministri mund të caktojë me votat e tij një Prokuror të Përgjithshëm të përkohshëm. Prokurori i ri i përkohshëm do të ketë të njëjtat kompetenca me prokurorin e tanishëm (me atë jo të përkohshëm), mund të rrijë në atë detyrë për muaj me radhë deri sa të krijohet organi që e zgjedh. Si mund të ruhet ideja e Madisonit, i cili kërkonte jo vetëm ndarje të plotë por madje fraksionalizim të pushtetit, jo vetëm pamundësi të qeverisë për të dominuar drejtësinë por edhe kundërtrupa brenda vetë qeverisë në mënyrë që të mos kemi një tirani shumice kohëgjatë kur Lu thotë se parlamenti mund të caktojë një prokuror me vetëm 36 vota në një kohë që prokurori i Përgjithshëm sipas Kushtetutës është një funksion aq delikat sa kërkon jo vetëm emërimin nga KLP por edhe 60% të votave ose 84 të tilla? Si mund të ruhen parimet e të drejtës, si mund të mbrohen vlerat politike të një qeverie të kufizuar kur ambasadori Lu dhe OPDAT janë dakord që ajo të marrë nën kontroll dhe të emërojë një prokuror të Përgjithshëm për më tepër kur ish-ministri i Brendshëm është nën akuzë për trafik droge, disa drejtorë policie janë fshehur nga arrestimi, kur kryeministri e ka sulmuar egërsisht prokurorin e tanishëm? Qëndrime të tilla krejtësisht të kundërta me ato të Deklaratës së Pavarësisë e cila flet për qeveri të kufizuar që garanton të drejtat e dhëna nga Zoti, janë krejt kundër ndarjes së pushteteve, janë kundër parimeve bazë mbi të cilat është hartuar edhe Kushtetuta jonë. Ne jemi me Amerikën për shkak të vlerave që ajo mbron, jemi për shkak të Xhefersonit, Madisonit, Lincolnit, Franklinit, Reaganit, Emersonit, Thoreau-së, Luther Kingut, Dreherit, për shkak të vlerave që ata bartnin dhe SHBA përcjell, vlera të cilat na kanë bërë ne shqiptarët (edhe shumëkënd në botë) të jetojmë sot ditë shprese. Por nuk mund të jemi me asnjë amerikan qoftë ky ambasadori, apo një basketbollist i njohur, një këngëtar i famshëm, një shkrimtar apo edhe mendimtar që mbron vlera plotësisht jo amerikane. Është amerikane të jesh kundër atyre që mbrojnë apo promovojnë vlera joamerikane si përqendrimi i pushteteve në një dorë etj. etj. Prokurori i Përgjithshëm nuk mund të zgjidhet nga qeveria, (edhe pa vetting) me votim të thjeshtë dhe me procedurë më pak të kontrolluar se sa një ministër, (ministri kërkon një dekret nga presidenti kurse prokurori për të cilin flitet nuk kërkon asnjë dekret formal nga presidenti por vetëm miratimin e Ramës). Sa i takon budallallëqeve të kryeministrit që flet për pakt kombëtar me opozitën për një prokuror të përgjithshëm dhe më pas thotë se ai i ka votat vetë ato duhen trajtuar si të tilla, si budallallëqe. Pakti është kushtetuta, pakti është ndarja e pushteteve. Politikisht një pakt për të drejtën, ligjin, përmbushjen e reformave nuk mund të bëhet me një qeveri që mbron nga hetimet ministrin e saj apo zyrtarët e lartë të saj. Vullneti për pakt tregohet në këto raste.