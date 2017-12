Përfaqësuesi i UNDPS në UET/ Brian Williams, cilët do jenë objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm në Shqipëri

Në kuadër të ciklit Forumet UET, i ftuari i kësaj jave ishte zoti Brian Williams, përfaqësuesi rezident i UNDP në Shqipëri. Tema për diskutim me studentët dhe pedagogë ishte: “Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm”. Fillimisht zoti Williams foli në këtë takim për objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm.

Fillimisht zoti Williams foli në këtë takim për objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm, që lidhej me objektivat nga viti 2000 deri në 2015, të cilat kishin të bënin me vendime të marra nga administrata brenda Kombeve të Bashkuara. Më tej përfaqësuesi i UNDP-së, tha se nga 2016 deri në 2030 janë marrë vendime që nuk i merr më një administratë brenda OKB-së, përkundrazi i marrin vetë qeveritë në mënyrë vullnetare që thonë se ne do të përmbushim këta 17 objektiva që janë përcaktuara. Z. Williams tha se këta tashmë quhen objektiva të zhvillimit të qëndrueshëm, dhe nuk janë më synime të zhvillimit të Milleniumit, ose MDG. Përfaqësuesi i UNDPS-së, tha se secila qeveri deri tani ka negociuar për 17 pikat, të cilat ekzistojnë tashmë, të cilat kanë të bëjnë me qeverisjen, me të drejtat e njeriut, me mjedisin, shtetin e së drejtës, zhvillimet universale etj. Sipas z. Williams, më pas këto 17 elemente zbërthehen në 169 synime dhe 259 tregues, indikatorë, që secila qeveri duhet të fillojë t’i menaxhojë, t’i kontrollojë nëse po shkojnë në drejtimin e duhur apo jo, deri në vitin 2030.

Në momentin që realizohen këta indikatorë, z. Williams tha se do shikohet se sa mirë e kanë bërë këtë punë qeveritë, për të cilat do jenë nga struktura të ndryshme për monitorimin, si për shembull shoqëria civile, në aspektin akademik, profesorë etj. etj.

Në qershor të këtij viti, z. William tha se qeveria shqiptare ka dalë vullnetare që të shkojë në Kombet e Bashkuara për të bërë një raport se cilat janë çështjet që duhen trajtuar në Shqipëri, por jo vetëm kaq, por mund të bëhet edhe një raport hije, të cilën mund ta përgatisë nga ana e saj shoqëria civile për të treguar si po ecin gjërat. Kjo sipas përfaqësuesit të UNDP-së, për të vlerësuar qëndrimet e qeverisë paralele me ato të shoqërisë civile, nëse janë të njëjtat çështje që do të shtrojnë për zhvillimin e Shqipërisë. Brian J. Williams është koordinator i përhershëm i OKB-së, dhe përfaqësues i përhershëm i UNDPS-së në Shqipëri. Më parë z. Williams ka shërbyer si shef i Financimit për ndërtimin e Paqes me Zyrën e OKB-së, për mbështetjen e ndërtimin e Paqes në Sekretariatin e Kombeve të Bashkuara në Nju Jork. Nën udhëheqjen e tij, Fondi për Ndërtimin e Paqes ka financuar mbi 300 milionë dollarë për mbi 25 vende pas konfliktit, me fokus në ato në axhendën e Komisionit të Ndërtimit të Paqes të OKB-së. Para punës me Zyrën për Mbështetjen e Ndërtimit të Paqes, z. Williams u përqendrua në shëndetin publik, në veçanti në krizën globale të HIV. Nga viti 2004 deri në vitin 2008, ai shërbeu si Koordinator i UNAIDS Country në Mianmar. Që nga viti 1990, zoti Williams ka qenë i përfshirë në ndihmë humanitare, qeverisje, sundim të ligjit dhe rimëkëmbje pas konfliktit në Pakistan, Afganistan, Kamboxhia, Republika Demokratike e Kongos, Burundi dhe Ruanda. Z. Williams ka shërbyer si konsulent për një numër të Agjencive të Kombeve të Bashkuara dhe organizatave të zhvillimit duke përfshirë Agjencinë e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar dhe CARE International. Z. Williams ka diplomë Master në Çështjet Publike nga Shkolla Woodrow Wilson në Universitetin Princeton dhe një diplomë universitare në inxhinieri nga Universiteti i Harvardit. UNDP është rrjeti global i zhvillimit të OKB-së, një organizatë që mbron ndryshimin dhe lidh vendet me dijen, përvojën dhe burimet për t’i ndihmuar njerëzit të ndërtojnë një jetë më të mirë. UNDP shtrihet në 170 vende dhe territore, duke punuar me ta në zgjidhjet e tyre për sfidat globale dhe kombëtare të zhvillimit. I pranishëm në Shqipëri që nga viti 1991, UNDP punon me Qeverinë, përfshirë shoqërinë civile edhe bizneset, për të forcuar zbatimin e ligjit, për të promovuar të drejtat dhe liritë e njeriut, për të mbrojtur mjedisin dhe për të mbështetur reformat ekonomike dhe sociale për përfshirjen sociale…