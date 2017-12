‘Pengesa’ e Jean-Claude Juncker quhet … Edi Rama

Pas përmirësimit të situatës së përmbytjeve në vend, Kryeministri Edi Rama udhëton drejt Brukselit të hënën ku do të takojë liderët e Bashkimit Europian në një përpjekje të re për t’i dhënë shtysë hapjes së negociatave të Shqipërisë për anëtarësim në union.

“EuReporter” shkruan se Kryeministri Rama do të takohet me Presidentin e Këshillit të Europës Donald Tusk, ndërsa të martën do të bisedojë me Presidentin e Parlamentit Europian, Antonio Tajani.

Siç edhe ishte paralajmëruar muajin e kaluar nga vetë Rama, Kryeministri shqiptar pritet të takojë edhe Presidentin e Komisionit Europian, Jean-Claude Juncker, me ftesë të të cilit Rama po zhvillon edhe vizitën në Bruksel.

Juncker është shprehur se Bashkimi Europian do të hapë dyert për anëtarësim në vitin 2025, ndërkohë që nuk dihet se kush do pranohet.

Gara është e hapur, edhe pse disa ekspertë thonë se Shqipëria i ka shanset e pakta.

Nga ana tjetër, takimi mes Juncker dhe Edi Ramës ka shkaktuar debat në median e Luksemburgut.

“’Pengesa’ e Juncker për të dëshmuar në gjykatë e ka emrin Edi Rama”, shkruan ‘Le Quotidien’.

Gazeta thekson se të martën, Juncker, dikur kryeministër i Luksemburgut, duhet të dëshmonte për atë që njihet si skandali SREL. Por ai ka publikuar një agjendë ku thotë se do të takohet me kryeministrin shqiptar.

Por çfarë është skandali SREL?

Bëhet fjalë për hetimin ndaj tre ish-agjentëve të shërbimeve sekrete të Luksemburgut, që akuzohen për kryerjen e përgjimeve të paligjshme.

Në qendër të gjykimit është dyshimi nëse Juncker ka autorizuar përgjimin e një takimi mes tij dhe Dukës së Madh, Henri.