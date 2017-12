Paloka: Ja kush janë 3 skenarët e PD. Djegia e mandateve është …

Demokratët nuk kanë ende një vendimmarrje për qëndrimin ndaj Parlamentit. Djegia e mandateve është skenari më ekstrem që po diskutohet në selinë blu.

As bojkoti nuk përjashtohet, një opsion që në të shkuarën opozita e ka vënë në zbatim. Por, cilado që të jete vendimmarrja e forumeve, Edi Paloka siguron se marrëdhënia me Parlamentit nuk do të jete më normale.

“Siç ka thënë edhe kryetari i Partisë Demokratike janë realisht tre skenarë që i kemi diskutuar edhe në mbledhje të grupit. Për të tre opsionet ka pasur deputetë që i kanë mbështetur. Duke filluar që nga djegia e mandateve, qëndrimi në sallën e Parlamentit (një qëndrim që nuk do lejojë zhvillimin e seancave normale në një Parlament që ka humbur legjitimitetin e tij) dhe një variant i përdorur disa herë nga opozita që ka pasur raste që ka rezultuar i suksesshëm, siç ka qenë bojkoti. Unë vetë do e jap mendimin në forume, por mendoj se e rëndësishme është që çdo deputet dhe çdo demokrat ta kuptojë se në atë Parlament nuk mund të ketë marrëdhënie normale, pastaj rrugën që do zgjedhim duhet ta vendosin forumet”, thekson Paloka në një intervistë për News24.

Marrëdhënia e kushtëzuar me Parlamentin kërkon një vendimmarrje edhe për qëndrimin ndaj reformave, më kryesorja ajo zgjedhore, kryefjale e sesionit te ri parlamentar.

“Reformën në drejtësi e dërrmoi Edi Rama dhe akti më i fundit i zgjedhjes në mënyrë antikushtetuese të Prokurorit të Përgjithshëm ishte vula që Edi Rama i vuri edhe shkatërrimit të Reformës në Drejtësi. Nuk jemi ne që po kërkojmë të dëmtojmë reformat, por është Edi Rama që i ka vënë shkelmin të gjitha reformave. Ne e kemi thënë edhe në protestën e fundit ajo protestë ishte edhe në mbrojtje të reformës në drejtësi. E mbani mend sa herë na është përmendur Vettingu dhe atë ditë me një ngritje kartoni Rama e hodhi poshtë. Reforma zgjedhore është kërkesa jonë kryesore që e kemi bërë dhe e bëjmë prej disa vitesh, por ne duhet të vendosim prioritetet. Edhe ky është vendim që duhet ta marrin forumet, por për mua duket se me këtë qeveri dhe Edi Ramën. Kryeministër është e kotë të flitet për reforma. Mendoj se duhet që qytetarët të marrin në dorë fatin e tyre, sepse as reformat as vendimet, as vota e 140 deputetëve në Parlament duket se nuk ka më asnjë vlerë me Edi Ramën”, theksoi Paloka.

Për protestën e 18 dhjetorit, policia ka nisur një procedimin penal për 10 deputetë të opozitës mes tyre edhe nënkryetari demokrat. Opozitarët i janë përgjigjur me të njëjtën monedhë duke depozituar kallëzim penal për uniformat blu.

“Është ajo polici që ka dalë në përgjimet e gjithë shërbimeve partnere si policia e kanabisit, janë ata drejtues policie që kanë dalë me emra në përgjimet e antimafias italiane si njerëzit që kanë drejtuar fushatën e trafikut të drogës në Shqipëri. Absolutisht, nuk kam as më të voglin impresion që kjo polici kërkon të dënojë deputetët e opozitës që protestuan me qytetarët në mbrojtje të Kushtetutës së vendit. Do vijojmë rrugën tonë jo me këtë polici, por me këdo që kemi përballë deri sa të jemi në mbrojtje të Kushtetues do vijojmë të jemi njëson”, nënvizon Paloka.

Numri dy i Partisë Demokratike preferon të mos komentojë qëndrimin ambasadorëve të SHBE dhe BE për protestën por garanton se krahas deklarimeve publike marrëdhëniet e selisë blu me ndërkombëtarët janë pozitive duke paralajmëruar zhvillime konkrete në ditët në vijim.