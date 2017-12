Nga Trump tek Berlusconi – ja çfarë hanë politikanët

Foto 1 nga 7

Shijet gastronomike të të fuqishmëve të Tokës, janë më të zakonshme se sa mund t’i mendoni.

Donald Trump

Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump – sipas një libri të shkruar nga dy udhëheqës të fushatës Corey Lewandowski dhe David Bossie – është një adhurues i McDonald’s, KFC’s, picës dhe Coca-Colas. Dhe të gjitha jo në sasi të matura. Urdhri i tij standard në McDonald’s, lexon ai, do të ishte: dy Big Macs, dy Filet-O-Fish dhe një frape çokollatë.

2. Bill Klinton

Problemet shëndetësore e kanë bërë atë të bëhet vegan. Por gjatë jetës së tij ai ishte adhurues i hamburgerave dhe donutseve. Në vitet ’90, ndërsa ai ishte president, u bë i famshëm një ushqim i tij së bashku me truprojat e McDonald’s.

3. Silvio Berluskoni

Ish-kryeministri Silvio Berluskoni ka pasur gjithmonë shije të veçanta ushqimore: nga pasioni për krem akullore, për atë për picën Margherita dhe buall mocarela. Të famshme janë menutë e tij trengjyrëshe, bërë me sallatë caprese, makarona me salcë domatesh, katër djathëra dhe pesto; mish të mbuluar me spinaq, karota dhe lulelakër. Kjo ishte një menu që shpesh e përdorte në dreka partiake dhe në ato zyrtare me udhëheqësit e huaj. Ishin jashtë shijeve të tij hudhrat dhe qepët e hidhura.

4. Barack Obama

Sam Kass, ish-kuzhinier i Barak Obamës në Shtëpinë e Bardhë, ka treguar që familja në fundjavë donte të hante pica dhe hamburger me djathë. Por edhe makarona, dhe kur diçka shkon mirë ata festojnë edhe me një pesto, të cilat ne i kemi riemëruar «makarona me fat».

5. Elizabeta II

Ndryshe nga bashkëshorti Filippo, i pasionuar për gatim, mbretëresha Elizabeta II nuk jeton për të ngrënë, por e kundërta: ajo preferon pjesë të vogla. I vetmi përjashtim: çokollata, për të cilën ajo ka një pasion të vërtetë. Kur Madhëria e Saj ushqehet vetëm (nëse nuk ka detyra zyrtare, ha katër vakte në ditë), por shmang niseshtet. Me fjalë të tjera, nuk ka makarona apo patate për sovranen, por më tepër një peshk apo mish i pjekur në skarë, me perime si një pjatë anësore.

6. Angela Merkel

Duket se Angela Merkel nuk ka ndonjë shije të veçantë. Kuzhinierët që kanë punuar për të, tregojnë se pëlqente pjatat e thjeshta, me bazë perimesh: supa të tilla si «sauerbraten», një pjatë tipike e Bonit, me mish vici të gatuar me salcë të ëmbël dhe të thartë.

7. Sergio Matarela

Presidenti i Republikës, Serxho Matarela, veçanërisht do kuzhinën italiane. Pjatat e tij të preferuara – thotë kuzhinieri i Quirinale Fabrizio Boca – janë: spageti me domate, perime, peshk. Dhe në raste zyrtare kaneloni./GSh/