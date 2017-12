Ministrja Gjonaj inspekton burgun e ri në Shkodër: 400 vende pune, policët do testohen

Ministrja e Drejtësisë, Etilda Gjonaj ka bërë një inspektim në burgun që pritet të hapet së shpejti në Rec të Shkodrës. Nga ambientit e këtij institucioni, Gjonaj tha se është një investim i jashtëzakonshëm dhe se do ketë ndikim në standardet europiane për trajtimin e të dënuarve.

“Sot inspektuam institucionin dhe shikojmë që punimet janë drejt fazës përfundimtare. Burgu i Recit do ti japë zgjidhje problemit të mbipopullimit në sistemin e burgjeve. Ky do të jetë një burg me kapacitet prej 760 të burgosur të përhershëm dhe të paraburgosur. Burgu i Recit është një investim i jashtëzakonshëm me fondet e BE dhe qeverisë shqiptare. Burgu do të ketë ndikim të jashtëzakonshëm në standardet europiane sa i përket trajtimit të të dënuarve dhe të paraburgosurve”, tha Ministrja Gjonaj.

Ajo e quajti një lajm të mirë për qarkun e Shkodrës ndërtimin e këtij institucioni dhe tha se do të hapen 400 vende pune në bazë të meritokracisë.

“Hapja e Burgut të ri të Recit lajmi i mire për qarkun e Shkodrës pasi në të do të punësohen rreth 400 punonjës. Sikundër testohen sot policët e Shtetit, po njëlloj po testohen e punonjësit e policisë së burgut të Recit. Me procesin e rekrutimit të punonjësit në këtë burg, kemi ndryshuar njëherë e mirë edhe mentalitetin e punësimit. Nuk ka më punësime partiake, por në bazë të meritokracisë”, deklaroi Gjonaj.