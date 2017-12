Mbi Sigurimin e Detyrueshëm të Pronës

Axhenda Liberale/8

Nga Besart Kadia

Risku në financë nënkupton mundësinë e humbjes së një pjese ose të gjithë investimit të bërë. Në ekonomi shihet si kosto e krijuar nga faktorë të cilët nuk mundet të kontrollohen apo parashikohen plotësisht. Këta faktorë mundet të jenë të brendshëm, që lidhen direkt me aktet e atij që nis veprimtarinë ekonomike ose të jashtme, të cilët nuk mundet të kontrollohen nga pala që inicion aktivitetin ekonomik. Në të dyja rastet rreziku që eventet të shpalosen ndryshe nga sa ishin parashikuar janë të larta dhe janë të pashmangshme për sa kohë gjithnjë ka ndërveprim me agjentë të tjerë ekonomikë (individë, familje, firma, institucione shtetërore etj). Nëse i shtojmë sjelljes së paparashikueshme njerëzore dhe sjelljen e natyrës risku bëhet edhe më i lartë. Thatësira, përmbytja apo zjarri kanë qenë e do të jenë gjithnjë prezentë në çdo aktivitet njerëzor.

Sipas të gjithë të dhënave Shqipëria është pjesë e një rajoni me risk të lartë nga ndryshimet klimaterike e kostot e përmbytjeve do të jenë gjithnjë e më të kushtueshme. Por buxheti i shtetit nuk ka përse të mbulojë çdo vit këto kosto. Ndaj, po, zgjidhja është industria e sigurimeve për të menaxhuar këtë risk por a është zgjidhja sigurimi i detyrueshëm? Një analizë e industrisë së sigurimeve më poshtë tregon se përgjigja ndaj kësaj pyetje do ishte pozitive vetëm pas “kualifikimit të disa faktorëve konkurrues në tregun e sigurimeve.

Ekonomia s’është gjë tjetër veçse aktivitet apo sjellje njerëzore. Sa më shumë ndërveprim të kemi ne me njëri-tjetrin aq më shumë ekonomi jemi duke krijuar e shkëmbyer e për këtë arsye aq më shumë kemi për të humbur. Një mënyrë direkte që ne mund të matim sesa një shoqëri është duke kryer aktivitet ekonomik e që nga ana tjetër e vlerëson atë e ka frikë nga rreziqet është vlera e primeve të sigurimit në raport me PBB. Pra, nëse Prodhimi Brendshëm Bruto reflekton pasurinë e përbashkët të çdo shteti në një vit raporti i mësipërm tregon sesa është “primi” që jemi gati të paguajmë për të ruajtur pasurinë nga rreziqe të ndryshme.

Shtete të zhvilluara të OECD-së e kanë raportin e primeve të sigurimit me PBB-në mesatarisht 8.8%. Ndërkohë që shtete si SHBA e kanë edhe më të lartë në 12% të PBB-së. Këtu përfshihen si zërat e sigurimit të jetës, sigurime shëndetësore, ashtu dhe jo jetës, prona. Në të dhënat e fundit për vitin 2017 vihet re se vlera e primeve të sigurimit të paguara për të gjitha llojet e sigurimit në Shqipëri ishin vetëm 98 milionë euro ose 0.1% e PBB-së. Nuk kërkon të kesh trajnim të lartë financiar për të kuptuar se industria e sigurimit në Shqipëri është shumë e ulët gati e palindur akoma.

Të dhënat janë tejet dekurajuese për sa i përket sigurimit vullnetar të pronës. Po të marrim dy qarqe që janë prekur shpesh në vitet e fundit nga përmbytjet ne vejmë re se primet për sigurimin e pronës janë në nivele shumë të ulëta gati të papërfillshme. Për shembull qarku i Fierit ka arritur prime me vlerë 120 mijë euro, ndërkohë që për sigurimin e automjeteve kjo shumë arrin në më shumë se 4 milionë euro. Po ashtu, një tjetër qytet i prekur nga përmbytjet si ai i Lezhës vlera e primeve arriti në vetëm 50 mijë euro duke treguar po ashtu dështimin e sigurimit vullnetar si një mekanizëm i funksional.

Ky nivel i ulët i sigurimit vullnetar vjen kryesisht pasi individi shqiptar në eksperiencën e tij gjatë 27 viteve të fundit është ekspozuar shumë ndaj riskut në çdo fushë të jetës së tij. Udhëtimi ilegal nëpër malet e Greqisë. Udhëtimi me gomone drejt Italisë. Ndërtimi i mbi 500.000 ndërtesave në mënyrë ilegale. Shtet që dështon si në 1991 apo 1997. Shtet që ndryshon rregullat e politikat çdo vit. Puna në të zezë duke mos siguruar për moshën e tretë. Blerja e apartamenteve pa hipotekë etj. Ndaj kompanitë e sigurimit e kanë terrenin e vështirë për të promovuar sigurimin në një popullatë që është “risk taker” nga natyra. Për këtë arsye nuk është çudi që siguria e jetës përbën vetëm 7% të primeve në total ndërkohë që në Europë ato janë mbi 60% të vlerës së primeve. Kurse sigurimi i pronës zë vetëm 13% të totalit të primeve të nënshkruara të sigurimeve jo-jetë. Ndaj industria e sigurimeve ka funksionuar e do të funksionojë në një terren jo të përshtatshëm. Por a është zgjidhja sigurimi i detyrueshëm i pronës? Të dhënat për produkte të ngjashme në treg tregon se kjo masë megjithëse e duhur në pamje të parë duket e parakohshme pa siguruar parimin e konkurrencës së plotë mes kompanive të sigurimit.

Në pamje të parë ne kemi eksperiencë pozitive me sigurimin e detyrueshëm për të nxitur zhvillimin e industrisë pas më shumë se 65% e gjithë tregut mbulohet nga sigurimi i automjeteve (ku 50 milionë euro vijnë nga sigurim i detyrueshëm). Në këndvështrimin e kompanive të sigurimit kosto e sigurimit është e ulët ndërkohë që përfitimi që marrin të dëmtuarit është disa herë më i lartë. Por ky pretendim i tyre i vënë përballë raporteve të tjera të ngjashme me Europën Perëndimore e vendos industrinë tonë në nivele shumë të ulëta dhe gati jo konkurruese. Kështu raporti dëme të paguara për sigurim mjetesh në raport me primet e paguara arrin në 70% mesatarisht në Europë, ndërkohë që është vetëm 24% në Shqipëri. Ky indikator tregon se nga 61 milionë euro të paguara si prime në rastin e Shqipërisë vetëm 15 milionë euro është dëmi që iu paguhet mbi 400.000 përdoruesve të automjeteve në vend.

Po ashtu, çmimet e sigurimeve janë të ngjashme për të gjitha llojet e kompanive duke bërë sjelljen e tyre gati oligopolistike e jo konkurruese. Sjellja e tyre jo konkurruese është vënë re disa herë në këto gjashtë vitet e fundit. Në vitin 2012 kompanitë u gjetën fajtore për bashkëpunim dhe u gjobitën në një vlerë prej 630 mijë eurosh. Në vitin 2014 kur të gjitha kompanitë rritën çmimin në mënyrë të njëkohshme dhe detyroi autoritetin e konkurrencës të niste një investigim të dytë për marrëveshje të heshtur në vetëm pak kohë. Po ashtu vitin e shkuar AMF gjobiti të gjitha kompanitë e sigurimeve me nga 10 milionë lekë sepse në mënyrë të menjëhershme ata rritën çmimet e TPL-së me 20% në pak ditë. Pra, thuajse në çdo dy vjet kompanitë e sigurimit gjobitet e kritikohen se çmimet e produkteve të tyre janë të koordinuara duke dëmtuar konsumatorin. Ndaj është e qartë se nëse mendohet për një sigurim të detyrueshëm të pronës AMF dhe Autoriteti i Konkurrencës duhet të sigurojnë konkurrencë të plotë mes kompanive në treg e më pas të implementojnë sigurim të detyrueshëm. Në të kundërt nga një masë e mirë për të deleguar riskun nga shteti te prona individuale ne dekurajojmë edhe më tej individët për t’u përfshirë në industrinë e sigurimeve, sidomos ato të jetës.

Së fundmi, sigurimi i detyrueshëm duhet të vijë vetëm pasi shteti të ketë kryer detyrat e tij i pari. Diskutimi se taksapaguesit e Tiranës nuk do të paguajnë dëmshpërblimet sa herë që ka përmbytje në Fier e në Lezhë është një hap i duhur. Praktika e deritanishme ku shteti merrte përsipër çdo kosto ka dekurajuar sigurimin e pronës në mënyrë vullnetare. Por nga ana tjetër, futja në një proces krejtësisht të ri brenda pak kohësh duhet shoqëruar me disa akte publike të rëndësishme nga ana e shtetit. Së pari, të gjithë agjentët ekonomikë duhet të kenë akses lehtësisht në një hartë të riskut e cila akoma dhe sot nuk është realizuar nga shteti. Primi i sigurimit duhet të reflektojë riskun individual e vlera e tij nuk mundet të jetë e njëjtë si për individë që ka risk të ulët, si për atë që ka risk të lartë. Rreziku i një çmimi mesatar vjen automatikisht për sa kohë industria e sigurimit do të shërbejë vetëm si një instrument i shtetit në ekonomi. Po ashtu, shteti duhet të kryejë të gjithë investimet e mundshme për të minimizuar shtetasit nga përmbytjet. Në kushtet kur taksat janë rritur në mënyrë konstante në katër vitet e shkuara, kur taksa e pronës po aplikohet shteti duhet të kryejë në një periudhë 3-4−vjeçare tërë investimet e mundshme që minimizojnë shtetasit nga përmbytjet para se të implementojë një kosto shtesë ekonomisë që shkon mbi 20 milionë euro në vit.

Si përfundim, sigurimi i detyrueshëm ka kuptim vetëm në atë rast kur ne kemi një treg që vlerëson riskun sipas zonave, kemi një partner publik që ka kryer tërë investimet e tij e kemi kompani sigurimi që janë konkurrente. Në këtë rast ne prezantojmë një instrument të mirë e efikas për të matur gjithë kostot reale nga çdo fatkeqësi dhe në të njëjtën kohë në bazë të ndryshimit të çmimit të primit sipas zonave individët, firmat apo dhe bashkitë kanë interes të shohin kur investojnë e ndërtojnë nëse janë duke u ekspozuar ndaj kostove të larta. Por nëse kjo bëhet e detyrueshme pa zgjidhur problemin e konkurrencës, siç shihet dhe me të dhënat më sipër për makinat, qeveria është duke deformuar parimin e riskut të individit dhe e bën sërish risk të shoqërisë. Pra, të gjithë paguajmë një taksë dhe e shpërndajnë më pas kompanitë në zona të ndryshme. Kjo është e gabuar pasi rrit kostot por nuk zgjidh asgjë për sa i përket minimizimit të riskut në Shqipëri.