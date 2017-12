‘Març Enver nga ditët tona!’/ Ramës i puthin dorën: Të dhëntë Zoti ymër…

Foto 1 nga 7

Kreu i qeverisë, Edi Rama, ka qenë paraditen e sotme në zonën e Urës Vajgurore, bashki në të cilën është takuar me disa prej banorëve të zonës dhe nën muzikën e gjelave të detit në sfond, ka thënë nja dy-tri llafe.

Teksa kryebashkiakja e Urës Vajgurore, Juliana Memaj i tregonte në lidhje me përmbytjet dhe zonat që kishin shpëtuar, në shoqërinë e deputetes Ermonela Felaj, një gjyshe e moshuar, e ekzaltuar nga lumturia se pa të madhin, gjigantin, drejtuesin e shtetit, i puthi atij dorën.

Ndoshta nostalgjia bën të sajën. Ndoshta gjyshja me të vërtetë është e dashuruar me të tillë udhëheqës dhe lumturia e saj kap majat kur takohet me Ramën.

Mirëpo, Rama është shumë i kujdesshëm ndaj të tilla detajeve. Ai dëshiron të bëjë foto ku vetë ai u puth dorën të moshuarve, duke u bërë njësh me të tjerët, me popullin e thjeshtë e duke treguar përulje ndaj tyre dhe ndryshimi i roleve, ku kreu i qeverisë është supremi dhe veprimi i të moshuarës e tregon më së miri, nuk i ka pëlqyer hiç.

Ai tërheq me shpejtësi dorën dhe e shpërfill gjyshen. Madje-madje, dorën e kalon në xhep, e largon fare nga gjithë të tjerët, duke mos i kushtuar rëndësi këtij momenti e duke dashur që as kamerat të mos e kapnin.

Mirëpo, zëri i gjyshes që e ‘ngatërron’ me Enverin, kumbon fortë: Të dhëntë Zoti ymër o flori”

Me pak fjalë, rrofsh që na përmbyte dhe na begenise “o pasha”!/JOQ.al/