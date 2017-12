Luks i çmendur, tavolina me para… si ‘shesin mend’ fëmijët e pasur të Tiranës

Foto 1 nga 11

Mediat sociale duket se janë berë qendra e botës, sidomos për të pasurit që duan të “shesin mend” me jetën e tyre luskoze.

Por ata që kanë tërhequr me shumë vëmendjen mediave botërore kanë qenë fëmijët e pasur të Shqipërise, të cilët nuk ngurrojnë të mburren me pasurinë dhe luksin e çmendur.

Gazetat e huaja shkruajnë se edhe pse kanë kaluar vetëm 2 dekada nga shembja e sistemit, të rinjë shqiptarë nuk “vuajnë për lekë”, përkundrazi, rezevojnë në hotelet më luksoze dhe shfaqen gjithmonë me çanta “Louis Vuitton”.

Fëmijët e pasur të Tiranës postojnë gjithnjë foto me makinat luksoze, tufat me para dhe tavolina të mbushura plot me euro.

Ndërkohë shumë vajza shfaqen të zhveshura duke numëruar paratë pranë makinave miliona dollarëshe.