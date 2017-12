Lançohet Projekti InnoPlatform – Platforma Inovative për zhvillimin e SME-ve në vend

Qendra UET është partner IPA në projektin InnoPlatform – Ofrimi i Mekanizmave dhe Platformave Inovative për zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme (NVM) në zonën e Ballkanit Mesdhetar përmes rritjes dhe zhvillimit të kapaciteteve për inovacion.

Forumi Ekonomik Botëror dhe Indeksi i Inovacionit Botëror tregojnë se kur bëhet fjalë për konkurrencën dhe inovacionin midis ekonomive dhe kompanive kombëtare, vendet e rajonit të Ballkanit dhe Mesdheut, pa përjashtim, mbeten prapa vendeve të BE-së dhe ekonomive të zhvilluara.

Sipas Vlerësimit të Performancës së NVM-ve Drejtorisë së Përgjithsme për Industrinë dhe Sipërmarrjen të Komisionit Europian, rajoni i Ballkant Mesdhetar mbetet prapa mesatares së BE-së kur bëhet fjalë për inovacionin dhe risitë e përdorura nga NVM-të. Arsyet janë të shumta, kryesisht të lidhura me mungesën e njohurive dhe qasjen e kufizuar të NVM-ve në mbështetjen e posaçme, mjetet dhe përdorimin më të mirë të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit (TIK). Projekti i ri i Qendrës UET – INNOPLATFORM – synon t’i adresojë këto sfida duke lehtësuar inovacionin dhe duke mbështetur ndërkombëtarizimin dhe inovacionin në NVM në rajon.

Projekti InnoPlatform zbatohet në kuadër të Programit Transnacional Interreg BalkanMed 2014-2020, për thirrjen e parë të projekteve, në bazë të Marrëveshjes së financimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, Komisionit Europian dhe Autoritetit Menaxhues të Programit Interreg Balkan-MED.

Partnerët e tjerë me të cilët Qendra UET do të zbatojë së bashku projektin janë:

Qendra e Menaxhimit të Njohurive (Center for Knowledge Management-CKM) në Maqedoni, si drejtues të projektit;

Instituti i Teknologjisë Kompjuterike dhe Shtypit Diofantus (Computer Technology Institute and Press “Diophantus”) në Greqi;

Universiteti Burgas (Burgas Free University) në Bullgari;

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Limasol (Limassol Chamber of Commerce Industry) në Qipro;

Shoqata e Kompanive të Teknologjisë së Informacionit të Greqisë Veriore (Association of Information Technology Companies of Northern Greece) në Greqi;

dhe si partner vëzhgues:

Universiteti Bedfordshire – Shkollën e Biznesit (University of Bedfordshire Business School) në Angli,

Universiteti Jashar (Yasar University) në Turqi.

Të pesë vendet e përfshira në këtë projekt do të krijojnë të ashtuquajturat Qendra të Ekselencës në Inovacione që do të punojnë për të përmirësuar aksesin e bizneseve të vogla në njohuri dhe ekspertizë në fushën e inovacionit. “Nëse kompanitë nuk mësojnë se si të mbijetojnë në një mjedis që ndryshon shpejt, ata do të dështojnë, gjë që në fund ndikon negativisht në ekonominë e vendit. Në mënyrë që një kompani të jetë konkurruese dhe e qëndrueshme duhet të jetë inovative” – thotë Dr. Andrijana Bogdanovska, drejtuesja “InnoPlatform”. Kompanitë duhet të prezantojnë vazhdimisht produkte dhe shërbime të reja, por në të njëjtën kohë, të jenë në gjendje të ndryshojë dhe përshtasin proceset e saj të punës, të ndryshojnë mënyrën se si organizon burimet dhe si të realizojnë të ardhurat dhe përfitime.

Projekti InnoPlatform ka filluar në gusht 2017 dhe do të zgjasë dy vjet deri në korrik 2019 me një shtrirje gjeografike në të gjithë Shqipërinë. Nëpërmjet aktiviteteve të parashikuara në projekt, Qendra UET dhe Universiteti Europian i Tiranës do të mbështesin NVM-të lidhur me rolin e inovacionit. Kjo do të realizohet duke avancuar njohuritë ekzistuese dhe duke zhvilluar një sërë mjetesh (InnoTools) dhe shërbimeve (InnoScorecard dhe InnoRegion) për përmirësimin e kapaciteteve të NVM-ve në përdorimin e inovacioneve në proceset e punës si dhe të produkteve dhe shërbimeve të ofruara.

Ky projekt është i bashkëfinancuar me fondet e Bashkimit Europian dhe aktivitetet që do të realizohen në kuadër të projektit InnoPlatform janë:

Konferenca kryesisht për politikë-bërës, universitete, institute dhe qendra kërkimore me qëllim prezantimin e gjetjeve të studimeve nga NVM-të si dhe InnoTools;

Ditët e Inovacionit për sipërmarrës dhe përfaqësues të NVM-ve vendase, konsulentë dhe organizata që ofrojnë shërbime për bizneset për të përshtatur modelet e biznesit me kuadrin e ndryshueshëm ekonomik, social dhe të politikave rregulluese;

Trajnime mbi ekspertizën e përqasjes së inovacionit;

Prezantimin e shërbimeve online si InnoScorecard për vlerësimin dhe renditjen e shteteve dhe rajoneve dhe InnoRegion për industritë dominuese në zhvillim për secilin rajon.

Njohuria dhe ekspertiza e arritur gjatë projektit së bashku me mjetet InnoTools, udhëzimet dhe hapja e Qendrave të Ekselencës synojnë të rrisin bashkëpunimin ndërmjet NVM-ve dhe qendrave kërkimore. Gjithashtu, rrjeti i Qendrave të Ekselencës do të ofrojë ekspertizë dhe mbështetje të jashtme për NVM-të, konsulentët dhe aktorë të tjerë në rajon për të nxitur bashkëpunimin ndër-kufitar. Përmes projektit, Qendrat e Ekselencës në rajon do të jenë si laboratorë për inovacion dhe do të pajisen me ekspertizë, njohuri dhe pajijsje me synim nxitjen e bashkëpunimeve konkrete dhe ndikim afat-gjatë për NVM-të që prezantojnë inovacione të ndryshme.