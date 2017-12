Kryeprokurori i ri/ Ish-ministri: Ja përse mbështes Bashën për qëndrimet e tij në këtë çëshjte

Ish-ministri dhe ish-deputeti i Partisë Demokratike Arben Imami ka qenë i ftuar në emisionin Kjo javë të Nisida Tufës, në News 24, si një nga hartuesit e Kushtetutë në vitin 1998, ka folur për kryeprokurorin e ri.

“Unë do them një gjë, në fakt po e them për herë të parë. Po them qartazi se Kushtetuta nuk ka pushuar së vepruari sot. Kushtetua e Republikës ë Shqipërisë ka pushur së ekzistuari në momentin kur ky vend është qeverisur në një vit nga një qeveri e paligjshme, si ajo e Fatos Nanos që qeveriste me zv/ministra. Që këtu parimi kanë funksionuar së pushuari dhe kanë lëvizur sipas parimeve politike. Më këtë ezaurova mbështetjen që ka dhënë Vlahutin dhe Lu. Zgjedhjet e një prokurori të përkohshëm do kishim vetëm në rase vdekje apo dorëheqje. KLP-ja nuk mblidhet vetëm për një anëtar. Zgjidhja në këto momente është e panevojshme dhe e paarsyeshme. E kanë demonstruar dhe provuar me arsyetim të mirë zoti Xhafa dhe Sollaku. Jam i së njëjtës mendje. Në këtë pikëpamje PD ka të drejtë që nuk pranon të ulet në këtë tryezë. Nuk mund të ketë dialog për të shkelur Kushtetutën, edhe pse flasin ambasadorët Lu e Vlahutin”, tha Imami.

Ish-ministri dhe ish-deputeti i Partisë Demokratike Arben Imami ka qenë i ftuar në emisionin Kjo javë të Nisida Tufës, në News 24, ka folur për Partinë Demokratike. Ai thotë se Basha ka shkelur rëndë statutin dhe duhej të shkarkohej, por ai është votuar nga disa anëtar dhe partia ka nevojë sot për një kryetar. Më tej ai tha se mbështet krijimin e statutit të ri të partisë.

Pjesë nga biseda

Partia Demokratike nuk ka pasur një funksionim më të plotë. Por kush thotë që nuk ka pasur mbledhje të forumeve, të këshillit etj, gënjejnë.

Bashën e keni quajtur humbës, si e shihni tani?

Unë e kam thënë rregullisht këtë gjë. Unë jam së bashku me Topallin dhe kemi thënë që Basha duhet të largohet nga partia. Pas shkeljes së statutit ne mëndur që ai duhet të largohej. Nuk gjetëm përkrahje nga ana e anëtarëve të PD, por as nga Basha nuk pati ndonjë sinjal.

Do merrni hapa të tjera?

Basha dhe pas zgjedhjeve nuk reflekton, Unë e mbështes një lëvizje që të ketë rizgjedhje. Duhet tre kishte ndodhur shumë herët. Opozita nuk mund të qëndroje pa një kryetar. Nuk mund të bëhen zgjedhje të reja nëse nuk do ketë statut të ri, pasi ka shumë vakume tek statuti që është tani.