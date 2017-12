Kryebashkiaku Veliaj siç nuk e keni parë, në emision me çizme dhe me gjela deti

Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, është shfaqur me një veshje tërësisht ndryshe nga sa e shohim në daljet e tij publike. Në emisionin “Xing me Ermalin” ai është futur në studio i veshur me kominoshe dhe çizme të gjata, teksa para tij i futën një tufë gjela deti.

Është dashur pak kohë për të normalizuar situatën, dhe për të larguar gjelat e detit nga studio, pas batutave mes kryebashkiakut dhe Ermal Mamaqit.

“Këta janë të gjithë gjela Baldushku”, u shpreh Veliaj, duke i nxitur qytetarët të blejnë gjelat e detit në Baldushk këtë fundvit, për të ndihmuar fshatin.