‘Kënga Magjike’, Kastro Ziso ‘shpërthen’ ndaj kolegëve: Jeni puçrra me qelb!

Edhe pse fitoi çmimin “Interpretimi më i mirë” në festivalin ‘Kënga Magjike’, duket se këngëtari Kastro Zizo nuk është i kënaqUR me pikët që ka marrë nga kolegët.

Përmes një postimi në Facebook, Kastro Zizo ka falënderuar bashkëpunëtorët dhe ata që e kanë votuar, ndërsa për kolegët që nuk e kanë votuar shprehet se ata janë puçrra me qelb që duhen shtrydhur.

“Pa faj” titullohet kënga e Kastro Zizos në bashkëpunim me Rea Nuhu.

Statusi i plotë:

“2 fjale shpejt e shpejt. Flm shume te gjitheve qe me keni mbeshtetur ne kete projekt te sinqerte qe kisha dhe kam me kete super talent Rea Nuhu.

Flm shume vllait tim Gramoz Kozeli qe kur puqemi te dy tingujt dhe notat na dalin nga zemra…flm Elvis B Kercini per orkestrimet e tij te çmendura.

Flm Tosi qe ka lokalin ngjit te studio dhe ka super raki Permeti 😂 😂…flm çdo njerin prej jush qe me ka shkruar dhe telefonuar duke me uruar! Flm çdo artist qe na votoi per te dal ne finale dhe per te fituar çmimin.

Flm dhe per çdo PUÇER qe na dha 0 pike apo akoma me keq 1,2,3,4 apo 5 pike…puçra ka qelb brenda, thjesht do shtrydhur! Hajt me t’mira…”.