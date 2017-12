Ja divorcet VIP që na ‘tronditën’ në vitin 2017, kush e priste që ata të ndaheshin?

Olsi dhe Fjorentina

Ata ishin padyshim një nga çiftet më të përfolur të këtij edicioni të “Big Brother”. Megjithëse të gjithë ishin skeptikë për lidhjen e tyre pas përfundimit të show Olsi dhe Fjori rezistuan edhe për pak kohë. Më pas erdhi ndarja, madje Olsi deklaroi se e kishte tradhëtuar Fjorentinën.

Bruno dhe Arta

Bruno dhe Arta kanë qënë një ndër çiftet më të dashur për publikun. Mirëpo ndarja erdhi dhe nuk u bë kurrë publike arsyeja. Gjithsesi çifti ruan një kujtim shumë të bukur së bashku siç është videoklipi i këngës “A më do” ku shfaqen së bashku dhe shumë të dashuruar.

Pirro Çako dhe Sisi

E shumë komentuar ka qënë edhe ndarja e kantautorit Pirro Çako nga partnerja e tij disa vite më e re, Sisi. Pas një marrëdhënie 5-vjeçare ata u ndanë dhe nuk u prononcuan për arsyen që i çoi deri aty.

Jonida Maliqi dhe Gent Prizreni

Këngëtarja e njohur e muzikës Jonida Maliqi ka qënë gjithmonë shumë e rezervuar për sa i përket jetës së saj private. Këtë vit ajo pohoi divorcin e saj nga biznesmeni Gent Prizreni, pas një marrëdhënie 17-vjeçare. Në një intervistë së fundmi ajo shtoi se qendra e botës së saj mbetet djali i tyre.

Bora Zemani dhe Vin Veli

Bora Zemani dhe Vin Veli janë përfolur disa herë për një ndarje të mundshme këtë vit, por çifti vazhdimisht e mohonte një gjë të tillë. Së fundmi zërat për një krisje midis tyre u bënë dhe më të fortë dhe DJ Vin Veli konfirmoi në një intervistë se marrëdhënia e tij me moderatoren sportive ka përfunduar tashmë.

Klaudia Pepa dhe Albi Nako

Divorci i balerinës Klaudia Pepa nga koreografi Albi Nako mbetet padyshim një nga ngjarjet më të bujshme të vitit që po lëmë pas. Pas disa vitesh martesë çifti i njohur vendosi t’i jepte fund marrëdhënies së tyre. Zhurma për divorcin e tyre u bë edhe më e madhe kur në një intervistë Klaudia e quajti Albin “vëlla të madh”. Megjithatë koreografi shtoi se Klaudia do të mbetet gjithmonë në zemrën e tij.

Xheni dhe Benardi

Xheni dhe Benardi ishin një nga çiftet më të dashur për publikun që i rezistoi kohës pasi mbaroi “Big Brother”. Por duket se kohët e fundit jo gjithçka po shkonte mirë dhe ata i dhanë fund marrëdhënies së tyre duke lënë përgjysmë edhe pjesëmarrjen në “Dance with me”. Xheni rrëfeu se Benardi e mori për të mirëqënë dhe kjo çoi në ndarje. Tashmë ajo është zhvendosur në Itali.

Hueyda El Said dhe Mishel

Balerina e njohur Hueyda El Said i habiti të gjithë kur deklaroi ndarjen nga partneri i saj Mishel. Ajo zbuloi gjithashtu se kjo erdhi si pasojë e tradhëtisë së tij. Megjithatë Hueyda e mori shpejt veten nga ndarja dhe vetëm pak kohë më parë pranoi se ishte në një lidhje të re.

Stresi dhe Kejsi

Këtë vit Stresi pranoi publikisht lidhjen e tij me vajzën simpatike e cila quhej Kejsi. Madje ai deklaroi se shumë shpejt do t’i jepte fund edhe beqarisë. Por jo çdo gjë shkoi mirë për ata të dy pasi reperi me anë të disa postimeve në Instagram tregoi se ishte ndarë nga e dashura e tij.

Big Mama

Pas ndryshimit drastik në pamje, Big Mama pranoi hapur lidhjen e saj të dashurisë por pa e bërë asnjëherë publik partnerin. Në media madje u hapën fjalë se ajo do të martohej. Por papritur dasma u anullua dhe këngëtarja deklaroi se ishte ndarë nga i dashuri dhe nuk kishte më vend për rikthim.