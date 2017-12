Ikën Leonard Demi. A do të jetë Visho Ajazi ambasador në NATO?

Presidenti Ilir Meta dekreton lirimin nga detyra të ambasadorit shqiptar në NATO, Leonard Demi.

Në faqen zyrtare të presidencës momentalisht nuk ka asnjë njoftim tjetër se kush do ta zëvendësojë vendin e lënë bosh.

Ndërkohë më 13 nentor kryeministri propozoi ish kreun e SHISH, Visho Ajazi për ambasador pranë Aleancës së Atlantikut të Veriut me seli në Bruksel.

Me interes pritet se cila do të jetë vendimmarrja e Kreut të Shtetit Ilr Meta mbi këtë propozim, nëse do ta dekretojë ose jo ai Visho Ajazi Likën.

Kjo vendimmarrje mund të hedhë më shumë dritë mbi shkaqet e dorëheqjes së Visho Ajazi Likës.

Leonard Demi u emërua rreth 4 vite më parë nga ish Presidenti Bujar Nishani, me propozim të kryeministrit Edi Rama.