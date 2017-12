I thonë të modelojë me një gjarpër… modelen e zë paniku dhe…

Foto 1 nga 7

Modelja e të brendshmeve Rebekah Vardy është futur në panik për shkak se producentët i kanë thënë të bëj një fotosesion të zjarrtë me gjarpër

Këtë ajo e ka bërë derisa kanë mbetur edhe 16 ditë deri në fund të këtij viti.

Ajo ka pozuar për “I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!”.

Në fakt nuk e ka shqetësuar fotosesioni i nxehtë modelen, por e ka shqetësuar një gjarpër i madh, me të cilin ajo është detyruar që të pozojë.

Pavarësisht se gjarpri ishte i zbutur, për gruan e futbollistit Jamie Vardy kjo nuk mjaftonte dhe i është dashur kohë për t’u adaptuar që ta bëjë atë këtë fotosesion.