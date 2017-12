Historia/ ‘Bëra seks me kunatën se vëllai s’ishte aty, por më shokoi ajo që ndodhi më pas…’

Foto 1 nga 2

Një burrë 35-vjeçar ka rrëfyer për britaniken “The Sun” se, ka bërë seks me kunatën e tij, e cila është 31 vjeçe dhe nuk e ka pasur burrin aty.

Ai thotë se, vëllai dhe kunata tashmë kanë edhe një vajzë e cila i ngjan krejtësisht atij dhe ai mendon se është e saj por nuk e di si ta kuptojë këtë.

Lexojeni rrëfimin e tij:

Kam bërë seks me gruan e vëllait derisa ai ishte në punë dhe tani ata kanë një vajzë, që duket krejtësisht si unë. Unë jam 25 vjet dhe beqar. Kam pasur natë vetëm për seks por asnjë lidhje serioze. Vëllai im është 37 vjet dhe punon në një kompani që bëhet nafta, ndërsa gruaja e tij është 31 vjet dhe infermiere. Ai është larg me punë në të shumtën e kohës dhe ajo e përballon me vështirësi këtë. Ajo më thirri një natë dhe më tha se kishte rënë me veturë në rrugë derisa po kthehej nga puna dhe unë shkova për ta ndihmuar.

E thirra një shok që të më ndihmonte dhe i futëm veturën në garazh ndërsa atë e dërgova në shtëpi. Ishte shumë falënderuese. Ishte një natë me acar dhe ajo më ftoi për të pirë diçka. Ajo filloi të qajë dhe më tha se nuk i pëlqente aspak që vëllai im jetonte larg dhe tha: “Shumë mirë që jeton afër nesh. Nuk e di çka do të bëja pa ty”. E përqafova dhe më pas u puthëm. Nuk e kisha menduar të ndodhte, por ndodhi.

Ajo u bë çdoherë e më pasiononte dhe unë nuk mund të tërhiqesha. Ne bëmë seks dhe ishte shumë mirë sepse ishte me dikë që e njihja. Ajo më tha se vëllai im nuk bënte ta kuptonte kurrë këtë që ka ndodhur. Vëllai im, pra burri i saj u kthye pas disa javësh dhe erdhi tek unë dhe më pyeti nëse do të shkoja me të në një festë në një klub nate. Ai më tregoi se do të bëhej baba dhe kjo më gëzoi shumë mua. Vajza e tyre ka lindur me flokë të kuqe.

Flokët e mia janë ngjyrë gështenje por të vëllait tim janë të zeza. Shumë njerëz në familje e kanë vërejtur ngjashmërinë që ajo ka me mua. Madje ajo ka edhe sytë si të mitë. Tani jam duke menduar se ajo është me të vërtetë e imja. Nëse unë pyes për testin e ADN-së a mund ta zbuloj se cili nga ne vëllezërit është baba i asaj vajze?

Përgjigja e psikologes:

Po ka mundësi që të jenë gjene të njëjta tek ju. Por mund ta bësh ADN-në dhe mund ta zbuloni se i kujt është fëmija. Mirëpo emocioni në familje do të jetë katastrofë.

Por testi i ADN-së bëhet vetëm me lejen e nënës dhe nuk mund ta bësh pa lejen e saj. Shpresoj që mendimet e tua të jenë gabim se ajo është vajza jote për shkak të ngjashmërisë me ty për flokët dhe sytë.

Flokët e kuqe dhe ngjyra e syve mund të jenë vetëm për shkak të familjes suaj. Vëllai yt mendon se vajza është e tij dhe ashtu duket të jetë.

A do të jetë e lumtur mbesa jote nëse ti e pyet se kush është babai i saj? Pranimi më i mirë është se nuk do të jesh 100 për qind i sigurt se ajo është vajza jote dhe sigurohu që për hera të tjera të shmangësh shtatzëni të paplanifikuara tek ndonjë femër.