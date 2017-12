‘Hajdeni t’ju shikoj filxhanin’, fallxhorja-skiftere bën kërdinë në Tiranë

Foto 1 nga 3

Një grua është arrestuar ditën e premte rreth orës 20:00, pasi ka mashtruar hapur fare disa persona herë pas here. Ajo është identifikuar si shtetasja rome me inicialet L.G., pasi i ka vjedhur një vajze 23-vjeçare një shumë të konsiderueshme parash si dhe sende me vlerë.

Veç vajzës që denoncoi ngjarjen, rreth dy javë më parë, edhe një burrë nga zona e Yzberishit kishte patur të njëjtin problem me gruan nga fushë-Kruja, e cila shkonte si fallxhore në shtëpinë e këtyre personave dhe pasi i mashtronte mirë e mirë, i zhvaste.

Duke u parë filxhanin e kafesë në shtëpitë e tyre, gruaja i ka mashtruar dy të dëmtuarit, duke u marrë varëset, unazat dhe byzylykët e floririt.

Ajo trokiste derë më derë, duke u thënë personave të ndryshëm se shihte fall dhe do u zgjidhte problemet që kishin.

“Panorama” shkruan se, ata që i besonin, e ftonin brenda dhe pasi pinin kafen, me pretendimin e së dyshuarës se dinte të shihte filxhanin, binin pre e mashtrimit të saj duke i dhënë sendet me vlerë.