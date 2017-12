Gruaja e ‘Trumpit të Çekisë’ trullos botën: Zonja e Parë më e bukur

Foto 1 nga 11

Republika Çeke duket se do të udhëhiqet tashme nga një një miliarder populist, i cili është gjithashtu pjesë e “klubit të djemve të keqinj” të BE-së.

Në mënyrë të pashmangshme, Andrej Babis është etiketuar si “Trumpi i Çekisë” dhe po përpiqet të formojë një qeveri pasi partia e tij fituar tri herë më shumë vota se partitë rivale.

Por duket se të gjitha sytë e mediave botërore, nuk janë tek 63 vjeçari, por gruaja e tij simpatike, Monika.

Me bukurinë dhe sharmin e saj, ajo fitoi me zemrat e popullit dhe po konsiderohet si Zonja e Parë me e bukur në botë.