Gjërat më të pazakonshme që mund të gjeni mes këmbëve të një femre…

Nuk ekzistojnë dy vagina të ngjashme. Lexoni përse….:

Femra me dy vagina – 0,6 për qind e femrave në botë kanë nga dy vagina.

Vagina të zgjatura të femrave në Ruandë

– Në Ruandë femrat i zgjasin vaginat. Në kulturën e tyre vaginat e zgjatura konsiderohen pasuri, ndërsa besohet që ajo femër e cila e ka vaginën të madhe, do të thotë seks më të mirë për të dhe për partnerin.

Vagina e saj ngre peshë më shumë se e juaja

– Tatiata Kozhevnikova ka vaginën më të fuqishme në botë. Ajo mund të ngrejë 14 kilogramë me vaginë.

A mund të bëjë muzikë një vaginë?

– Emily Watson mund të bëjë muzikë me vaginë në “kazuus” (instrument muzikor i bluzit të popullarizuar dhe muzikës xhez).

Vajza pa vaginë

– Nga jashtë, gjenitalet duken krejtësisht normale, me klitoris, me vaginë dhe uretër – çdo gjë është në vend të vetin. Mirëpo, ku do të duhej të ishte vagina ekziston vetëm një vrimë e vogël.

E qëndrueshme, apo jo?

– Para 15 vjetëve në Houston, ylli i filmave për të rritur, ka pasur marrëdhënie seksuale me gjoja 620 njerëz në një ditë, në bazë të së cilës është bërë edhe filmi “Më i madhi botëror G**GB***G3”.

Vagina më gjigande në botë

– Vaginën më të madhe me siguri e ka pasur Anna Sëan nga Skocia. Ka qenë e gjatë 237 cm, është martuar me kapitenin Martin Bates, përafërsisht i së njëjtës gjatësi (çifti më i gjatë në botë), ka lindur beben më të madhe (11,7 kilogramë, 86 centimetra). Perimetri i kokës së bebes ka qenë 48 centimetra.

Vend i shkëlqyeshëm për ruajtje të librave të leximit

– Në vitin 1975 aktorja Carolee Schneemann ka bërë performancën: trupin e mbuluar me baltë, nga vagina ka nxjerrë një rrotull letre. Pastaj e ka lexuar. Rrotulla është ekspozuar si vepër artistike.

Pyll i pashkelur, por i vërtetë!

– Maoni Vi, nga Kejp-Tauni në Afrikën Jugore, i ka pasur qimet e organeve gjenitale të gjata 71 centimetra. A thua ti ketë bërë gërshet? Ndoshta…