Francë/ Ekzekutohet një shqiptar dhe plagoset rëndë një tjetër, ja shkaku

Një burrë u vra dhe një tjetër u plagos rëndë në në Haute-Savoie në Francë. Viktima dhe i plagosuri janë të dy shqiptarë, raporton “Le Parisien”.

Sipas mediave franceze qe citojne policine lokale, ngjarja mund të jetë një larje hesapesh për trafikun e drogës.

Ngjarja ndodhi të shtunën, më 2 dhjetor 2017 rreth orës 19, ku policia e Haute-Savoie u lajmerua se po ndodhte një sherr i dhunshem në zonën e Epagny Metz-Tessy.

Kur mberriten ne vendngjarje policia gjeti një burrë me origjinë shqiptare të plagosur rëndë nga plumbat i cili nderroi jete disa minuta pas mbërritjes në spitalin e Annecy.

Me pas u raportua per një shtetas te dytë shqiptar te plagosur edhe ai me armë zjarri.

Për policine e Annecy, që është përgjegjëse për hetimin e ngjarjes, shkaku është i qarte, larje hesapesh pas konflikteve mes trafikantëve të drogës. Emrat e shqiptareve nuk behen me dije.