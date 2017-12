Fotoja familjare e Cristiano Ronaldos

Foto 1 nga 1

Brenda një viti e ka shtuar familjen e tij me 4 pjesëtarë dhe Cristiano Ronaldo vendosi që të bënte me ta një kartolinë Krishtlindjeje.

Fotoja është postuar nga e dashura e tij, 22-vjeçarja Georgina Rodriguez.

Bukuroshja brune e shoqëroi foton me diçiturën: “Të krijosh dashuri me ty dhe të jetosh me ty”.

Nëna e re mban në duar vajzën e saj 2-muajshe Alana Martina, Cristiano mban vajzën 6-muajshe Eva Maria, e lindur nga një nënë tjeter, ndërsa djali 7-vjeçar i Cristianos, Cristiano Jr., nëna e të cilit nuk njihet, mban Mateon.