Fantazia kapërcen logjikën, hapet restoranti i parë në botë që gatuan mish njeriu

Ndoshta tingëllon tmerrësisht çuditshëm, por është e vërtetë, restoranti i parë në botë me mish njeriu është hapur.

Në rrjetet dhe mediat sociale po qarkullon ky tekst:

Duket e pabesueshme, por në Japoni është hapur restoranti i parë në botë që ofron legalisht mish njeriu. Restoranti i frikshëm gjendet në Tokio dhe mban emrin “The Resoto ototo no shoku ryohin”, që do të thotë “vëllai i ngrënshëm” ndërsa u ofron klientëve të tij mishin e njeriut në një çmim që shkon nga 100 në 1 mijë dollarë, ndërsa besohet se pjata më e shtrenjtë me mish njeriu kushton 1193 dollarë.”

Megjithatë, bëhet fjalë që Japonia ka legalizuar mishin e njeriut që në vitin 2014 dhe mishi gatuhet në të tillë formë sa nuk kuptohet nëse është mish njeriu apo kafshe.

Në shkrimet rreth këtij lajmi thuhet se i pari që ka provuar mishin e njeriut ishte një turist nga Algjeria, i cili e kishte ngatërruar me mish derri.

Pra, çfarë po thoshit për mishin e qenve, bretkosave, gjarpërinjtë e pjekur etj?