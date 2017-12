EuR: Foton Basha-Trump e realizoi njeriu që do rrëmbente Gulen-in

Kryeministri Edi Rama është nisur për një seri takimesh në Bruksel, raporton portali i lajmeve EuReporter me qendër në kryeqytetin belg.

Gazetari Martin Banks, që edhe më parë ka shkruar me tone pozitive për arritjet e qeverisë shqiptare dhe për faktin se është opozita shqiptare që po i hap probleme integrimit, këtë herë shkruan se fushata negative e Lulzim Bashës mund të komplikojë bisedimet e Edi Ramës me zyrtarët e lartë të BE.

Banks shkruan se Basha pretendon se Rama dhe partia e tij janë nën diktatin e trafikantëve të drogës.

Ai thekson se Basha nuk ka ofruar prova për këto pretendime, por shton se ato janë pjesë e një fushate diskreditimi me një grup lobistësh amerikanë.

Gazetari thotë se Basha është nën hetim në Shqipëri për këto kontrata lobimi.

Banks u bën jehonë disa spekulimeve në median shqiptare se takimin mes Bashës dhe presidentit Donald Trump e ka mundësuar biznesmeni turk, Kamil Ekim Alptekin, një mik i Bashës.

Në vitin 2016, Kemal pati një kontratë lobimi me ish-këshilltarin për sigurinë të presidentit Trump, Michael Flynn.

Ky i fundit është në akuzë se ka gënjyer FBI-në.

Në shkrim thuhet se Flynn dhe i biri kanë diskutuar për mundësinë e rrëmbimit të Fethullah Gulen, i akuzuar si njeriu që ka organizuar grushtin e shtetit në Turqi.

Gulen jeton në SHBA, por do rrëmbehej në një avion privat dhe do dërgohej në një ishull, ku do merrej nga autoritetet turke.