Nga Ender Mërtiri

Edhe njëherë për votën Shqipërisë në OKB Lajmi i javës i cili zuri hapsirën kryesore në debatin publik në Shqipëri ishte vota në OKB eqeverisë Shqiptare pro rezolutës që kishte për qëllim të hidhte poshtë vendimin e një-anshëm tëSHBA dhe Izraelit për njohjen e Jeruzalemit si kryeqytet i këtij të fundit. Opinioni publik u përfshi në një debat të etshëm , diçka që pritej sepse është bërë rutinë qëreagimet të mos mungojnë në situata të tilla.

Reagimet ishin nga ato të moderuarat e deri te atomë ekstremet duke akuzuar qeverinë Shqiptare si anti-Amerikane. Sigurisht që shtrati kryesor i këtyre akuzave ishte si gjithmonë opozita e cila pavarësisht se cila forcë politike përfaqësonopozitën në këtë vend e ka në qasjen e saj të kundërshtojë forcën e cila qeveris vendinpavarësisht situatës konkrete.

Ajo që ka më shumë rëndësi të theksohet pse kjo votë duhet analizuar drejt, pa emocione dhe pae konsideruar Anti-Amerikane, gjë që Shqipëria më shumë se cilido vend antar me të drejtë votenë OKB s’mund dhe s’duhej të vepronte ndryshe. Janë dy pika me rëndësi të veçantë ku duhet ndalur;1. Amerika asnjëherë në histori nuk është bazuar te vendimi arbitrar i presidentit të saj pa ekonsoliduar pozitën e një vendimi kaq të rëndësishëm në analet e dipomacisë botërore, me qëllimqë situata të mos shkojë drejt një votimi kaq katastrofal kundra saj. Mesa duket pas këtij vendimidel puna e dobët e diplomacisë Amerikane nën drejtimin e predidentit Donald Trump i cili nuk ika kushtuar aspak rëndësi mendimit të shteteve të tjera duke përfshirë edhe ato me më shumëndikim në politikën botërore sot, madje ai nuk ka denjuar as të konsultohet me vendet antare tëbashkimit Europian, aleat i rëndësishëm në të shkuarën i SHBA.

2. Shqipëria gjithmonë ka vuajtur në kurrizin e saj vendimet arbitrare që të mëdhenjtë kanë marrënë disfavor të saj, duke i shkaktuar dëme të pallogaritshme që me gjasa edhe shekujt pasardhësnuk do e rikuperojnë dot atë dëm që është bërë. Shqipëria sot për shkak të një vendimi arbitrar tëmarrë në konferencën e Londrës e ashtuquajtur “KONFERENCA E PAQES NE LONDER”, ecila e dërrmoi kombin Shqiptar duke e ndarë në 5 shtete dhe sot dihen botërisht vuajtjet dheperipecitë që ka hequr kombi Shqiptar prej atij vendimi makabër. Ajo që nxjerrë edhe më në paharbitraritetin e asaj që quhet konferencë prej historiografisë zyrtare edhe pse s’mund tëkonsiderohet e tillë, për të nuk është mbajtur asnjë procesverbal dhe prova më e fortë për këtëvjen nga vetë drejtuesi i saj sir Edward Grey, I cili ishte ministër i jashtëm i Anglisë gjatëperiudhës kur u zhvilluan këto takime pra në vitet 1912-1913. Edward Grey shprehet se ato ishindisa takime me miqsh ku ai i ftonte në orarin e pasdites për çaj dhe se aty tokat Shqiptare utrajtuan si plaçkë tregu. Këto dëshmi janë pjesë e një botimi, kopjen e tij në Shqipëri e dispononanalisti i mirënjohur Koço Danaj në gjuhën Frënge botuar gati 100 vite të shkuara të cilin e kaprezantuar edhe në media, të cilit jam i prirur ti besoj plotësisht.

Pra duke marrë vetëm një shembull konkret për atë se çfarë dëmesh i kanë shkaktuar vendimetarbitrare Shqipërisë me atë votë pro rezolutës që që kishte për qëllim të hidhte poshtë vendimin enjë-anshëm të SHBA dhe Izraelit për njohjen e Jeruzalemit si kryeqytet i këtij të fundit, Shqipëriaka hedhur poshtë një precedent dhe nëpërmjet këtij veprimi që të gjitha shtetet duhet ta kenë në listën e vendeve të civilizuara dhe madje të nxitojnë të zhbëjnë juridikisht të gjitha vendimet emarra arbitrarisht ndaj saj. Pra ajo votë nuk duhet lexuar kurrsesi si një votë anti-Amerikane, porsi një votë kundra arbitraritetit të një individi. Vota pro asaj rezolute duhet konsideruar si votëkundër ecurisë së një bote anormale dhe pa rregulla. Madje do ishte në dëm të Shqipërisë njëvotë abstenim pasi do tregonte që nuk kishte gatishmëri të merrte përsipër përgjegjësi dukeharruar historinë e saj aq të dhimbshme.