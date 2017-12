‘E kam shumë të vogël… duhet të marrësh shenjë mire!’/ Uouuu, Ilda Bejleri çudit me përgjigjen e saj ‘shqeto’…

Foto 1 nga 9

Gazetarja sportive Ilda Bejleri, ishte e ftuar në programin “Një kat më lart”, me moderatorin Ermal Peçi.

Vëmendja ndaj jetës se saj personale ka qenë e lartë në mediat online, ndaj edhe Ermali nuk mund të rrintë pa pyetur Ildën për këtë temë. Ajo shpesh është lakuar për lidhje me futbollistë, çka duket se e ka surprizuar shpesh.

“Nuk mund të them kurrë që s’mund të jem në një lidhje më një futbollistë. Por nuk e di pse gjithmonë duan të më lidhin me ta. Nuk ka lidhje profesioni, por njeriu që do zgjidhja”,– tha gazetarja.

Por çfarë profesioni ka pasur partneri i saj i fundit?

“I fundit? Nuk ka mbërritur i fundit, është aktual. Nuk është futbollist”,– pohoi Ilda.

Në simbolikën e futbollit Ermali e pyet se si është porta e Ildës për të “shënuar” gol.

“Porta është shumë e vogël, duhet ta marrësh shënjestrën shumë mirë”,– buzëqeshi gazetarja.

Ndiqni të plotë biseden me Ilda Bejleri në “Një kat më lart”./Intv/