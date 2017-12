Drogë dhe tymosje në skenat e filmave? Zbuloni se çfarë përdorin në të vërtetë aktorët…

Foto 1 nga 3

Megjithëse një aktor i mirë bën që substancat që merren para ekranit të duken të vërteta, ato pothuajse gjithmonë janë të rreme, dhe këtu përfshihen jo vetëm drogërat por edhe duhani.

Ndërsa pamjet e pirjes së duhanit në rrjetet televizive janë ndaluar me ligj që në fillimet e viteve ’90, skenat ku mund të tymoset një cigare janë të vështira që prodhuesit e filmave t’ju rezistojnë.

Por mesa duket ata arrijnë shumë mirë të na mashtrojnë me aktrimet pasi sipas “Indipendent”, tani aktorët pijnë herbariume që nuk shkaktojnë dëme. Për shembull tek seriali si Mad Men dhe Boardwalk Empire, apo Jersey Boys, të detyruar të pinin në çdo dy- tre skena, ata konsumonin një markë cigaresh bimore me petale trëndafili, vanilje, pluhur karafilash dhe akoma me më shumë produkte natyrore.

Por jo vetëm kaq, ka edhe produkte të tjera që duken njëlloj sikur të ishin kokainë, siç janë qumësht pluhur, bikarbonat sode, pudër bebesh apo laksativë për bebe, që mund të të duken si drogë nëse filmohen nga këndi i duhur.

Për filmin Non Stop, Liam Neeson ka konsumuar çaj kamomili, të mbledhur në një cigare dhe e ka tymosur para kamerave.

Kjo ndodh edhe në filmat “Requiem for a dream” apo “Breaking Bad” , me ndryshimin se brenda shiringës producentët nuk kanë futur asgjë, por çdo gjë modifikohet gjatë montazhit.