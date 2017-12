Dosja: Si u zbuluan 2.5 tonë kanabis në ngarkesën me tallash

Sasia e kanabisit që u zbulua në portin e Ankonës në fillim të vitit kishte si destinacion Gjermaninë, ku do pritej nga një prej të arrestuarve i cili dispononte një pasaportë angleze të falsifikuar. Pas kryerjes së procedurave doganore, kamioni ka dalë sërish nga porti për të marrë ngarkesën me kanabis dhe më pas është imbarkuar në traget, pa u kontrolluar. Ja akuzat ndaj oficerit të policisë, dy policëve të portit dhe doganierit të arrestuar.

Nga Leonard Bakillari

Gjykata e Krimeve të Rënda vendosi masën e sigurisë “arrest me burg” për oficerin e policisë Festim Lelaj, dy punonjës policie në portin e Durrësit, një doganier dhe një agjent doganor.

Bashkë me të arrestuarit e parë, numri i personave që dyshohet se përfshihen në aktivitetin e trafikut të drogës shkon në 12.

Disa prej tyre u arrestuan në fillim të vitit, pasi në Itali u sekuestrua ngarkesa me 2.5 tonë kanabis. Ndërsa pas hetimeve të kryera nga Prokuroria e Krimeve të Rënda rezultoi se të përfshirë ishin edhe zyrtarë të policisë dhe doganave.

Si të dyshuar për organizimin e trafikut të drogës Prokuroria ka identifikuar 7 persona, 3 prej të cilëve u arrestuan në janar të këtij viti.

Ndërsa pjesa tjetër, përshi oficerin e policisë Lelaj, dy punonjës policie të Portit të Durrësit, doganierin dhe agjentin doganor u ndaluan me urdhër të Prokurorisë së Krimeve të Rënda, pas hetimeve të kryera në bashkëpunim me palën italiane.

Lënda narkotike kishte si destinacion final Gjermaninë dhe të dyshuarit kishin mundur të siguronin të gjitha mjetet e nevojshme për dërgimin e sasisë prej 2.5 tonë kanabis drejt këtij vendi.

Ndërsa oficeri i policisë Festim Lelaj, sipas prokurorisë dyshohet për një tjetër episod trafiku, por në vitin 2014 kur ai mbante detyrën e efektivit në Pikën e Kalimit Kufitar të Vlorës.

“Fillimet e aktivitetit kriminal të këtij grupi, datojnë në vitin 2014, ku shtetasit Festim Lelaj, atëherë me detyrë efektiv i PKK Vlorë, bashkë me shtetasit Aurel Laze dhe Skënder Siceqa kanë bërë të mundur që nëpërmjet PKK Vlorë të kalojnë në Itali me një kamion një sasi 350 kg lëndë narkotike të llojit kanabis sativa”, thuhet në dosjen e Prokurorisë.

Për të paktën dy vite, as policia dhe as prokuroria nuk kanë patur informacione mbi lëvizjet e të dyshuarve.

Por në fund të vitit 2016, sipas akuzës ky grup i strukturuar kriminal është organizuar për të transportuar drejt Gjermanisë një ngarkesë me 2 tonë e 540 kg lëndë narkotike të llojit cannabis sativa.

Fillimisht grupi kriminal ka menduar për të siguruar dy ngarkesa me lënde drusore (tallash i presuar, në formë “Pelete”) dhe mjetet e transportit me të cilat do bëhej transporti për në Itali. Po ashtu, kanë siguruar dokumente të firmës pritëse në Gjermani në emër të shtetasit Artan Abasi-Gjermani.

Por siç ka zbuluar prokuroria rezulton se pas emrit Artan Abasi fshihej shtetasi Euron Hoti, i cili kishte falsifikuar dhe përdorte një pasaportë angleze dhe kombësi kosovare, me adresën e përshkruar më lart.

Ky i dyshuar tashmë është arrestuar dhe po hetohet në masën e sigurisë “arrest me burg” bashkë me personat e tjera, njëri prej të cilëve Demo Progonati, i cili do të ishte dhe një nga shoferët e kamionit.

“Pasi janë siguruar dy ngarkesat me lëndën drusore, (tallash i presuar, në forme “Pelete”) , automjetet më të cilat do bëhej transporti, automjete të firmës së transportit në FIER-Shqipëri, shoferët e transportit që ishin shtetasit Dhimo Koraj dhe Demo Progonati, kanë vendosur që më datë 03.01.2017, të realizonin trafikimin e lëndës narkotike nga Shqipëria për në Gjermani, nëpërmjet pikës kalimit kufitar porti Durrës”, thotë prokuroria.

Nga hetimet e kryera janë mundur të zbardhen edhe lëvizjet e kamionit brenda Portit të Durrësit, ku rezultojnë të implikuar doganieri Altin Katundi, agjenti doganor Mikail Hila, si dhe dy punonjësit e policisë kufitare: Gëzim Dervishi dhe Agron Kapllani.

“Për kryerjen e procedurave doganore, ky grup i strukturuar kriminal ka vijuar në këtë mënyrë: Fillimisht ka futur për kryerjen e procedurave doganore mjetin e përshkruar më lart të ngarkuar me ngarkesë të rregullt dhe pasi janë kryer veprimet doganore si dhe skanimi i kamionit, shoferi i kamionit pavarësisht se kishte hyrë tashme në territorin doganor ka dalë sërish nga porti”, thuhet në dosjen e prokurorisë.

Pikërisht në këtë moment sipas akuzës implikohen punonjësit e policisë, doganieri dhe agjenti doganor, të cilët kanë kryer kontrollet për ngarkesën e rregullt.

Por sipas prokurorisë rezulton se pasi kanë dalë nga porti, kamioni ka lënë rimorkion me ngarkesën e rregullt dhe ka marrë rimorkion tjetër me ngarkesë me lëndë drusore pelet ku ndodhej dhe sasia 2 tonë e 540 kg lëndë narkotike dhe ka hyrë sërish në port. Dalja dhe rifutja në port me ngarkesën prej 2.5 tonë lëndë narkotike është lejuar nga autoritetet, të cilat nuk kanë kryer asnjë kontroll tjetër.

Sipas prokurorisë, kamioni ka kaluar të gjitha pikat e kontrollit doganor dhe është imbarkuar në tragetin Durrës-Ankona.

Në portin e Ankonas, ky kamion që drejtohej nga shtetasi Dhimo Koraj është ndaluar nga autoritet për shkak të problemeve në dokumentacionin që ka paraqitur.

Pas kontrollit është zbuluar dhe sekuestruar nga policia italiane sasia prej 2 tonë e 540 kg, e cila ishte futur brenda ngarkesës me lëndë drusore (tallash i presuar, në forme “Pelete”).

Menjëherë policia ka kryer arrestimin e drejtuesit të kamionit, ndërsa autoritetet italiane kanë përcjellë informacionin pranë Prokurorisë së Krimeve të Rënda në Tiranë, e cila urdhëroi arrestimin e të paktën tre të dyshuarve, të cilët ndodhen në qeli që prej janarit të këtij viti.

Ndërsa pak ditë më parë, hetimi i prokurorisë përfundoi me ndalimin e disa personave, përfshirë edhe një oficer të lartë policie, që dyshohet si një nga organizatorët e trafikut të sasisë prej 350 kg kanabis në vitin 2014 kur ushtronte detyrën e punonjësit të policisë në Pikën e Kalimit Kufitar të Vlorës.

Në bazë të informacionit fillestar, të përcjellë në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë nga homologët italianë, Prokuroria për Krime të Rënda zhvilloi hetimin.

Bazuar në veprimet procedurale, deri më tani është arritur të identifikohen dhe arrestohen apo ndalohen disa persona, të cilët dyshohen se janë pjesë e këtij grupi të strukturuar kriminal.

Të arrestuar:

Dhimo Koraj, shoferi i kamionit

Demo Progonati, i dyshuar

Euron Hoti, i dyshuar

Malton Lleshi, i dyshuar

Aurel Lazaj, i dyshuar

Festim Lelaj, oficer policie

Skënder Siceqa, i dyshuar

Arbi Mustafa, i dyshuar

Gëzim Dervishi, efektiv policie

Agron Kapllani, efektiv polici

Altin Katundi, doganier

Mikail Hila, agjent doganor