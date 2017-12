Ditëlindja luksoze e Erik Fullanit… prezanton të dashurën bashkë me surprizën e saj…

Foto 1 nga 9

Erik Fullani ka festuar ditën e djeshme ditëlindjen e tij dhe nuk do mend që kohën më të madhe të festimeve e ka kaluar me vajzën që ia ka rrëmbyer zemrën.

Në postimet e tij të Instagram Eriku, djali i ish-guvernatorit Fullani, i ka prezantuar të dashurën e tij publikut, madje edhe surprizat që ka marrë prej saj.

Eriku me të dashurën e tij fillimisht kanë darkuar, më pas ka treguar surprizën që ajo i kishte përgatitur në dhomën e gjumit, për ta mbyllur me momentet romantike në vaskë, nga ku Eriku është treguar më i rezervuar me detajet e fotos.