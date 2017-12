Denoncimi i Vasilit: Skandal i padëgjuar, administrata e Kuvendit i shërben vetëm deputetëve të PS

Kreu i grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim, Petrit Vasili ka denoncuar veprimet e administratës së Kuvendit. Përmes një postimi në rrjetin e tij social Facebook, Vasili thotë se administrata e Kuvendit të Shqipërisë i shërben vetëm deputetëve socialistë.

Në mënyrë të turpshme Manastirliu njofton për të vizituar së bashku me të jetimoret, azilet etj. vetëm deputetët socialistë, Gramoz Ruçin dhe Vasilika Hysin, por nuk njofton dot as nënkryetarin tjetër të Kuvendit, z. Edi Paloka dhe as deputetët e tjerë të Kuvendit, sepse ata janë armiq”, shton Vasili.

Postimi i plotë

Per administraten e z. Gramoz Ruçi dhe per ministren Manastirliu ka vetem deputete socialiste. Parlamenti per keta ka vetem 74 deputete.

Skandal i padegjuar, administrata e Kuvendit te Shqiperise, tanime e revolucionarizuar, eshte ne sherbim te plote vetem te grupit te deputeteve socialiste dhe eshte thjesht nje zgjatim i tij.