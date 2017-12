Nga Edison Ypi

Ata që i dehte aroma e blirit dhe i mahniste muzgu, ca që dinin poezi përmendësh, të tjerë që u bënin komplimente femrave, konsideroheshin budallenj. Por më të rëndësishëm ishin ca budallenj të tjerë.

Budallain me aftësi cerebrale të kufizuara, mundësisht zero, budallain që për asgjë nuk mendonte dhe asgjë nuk dinte të bënte, bartësin e sterilitetit mendor, të vetmin ndër budallenjtë e shumtë që nuk e quanin budalla, ku ta gjenin. E kërkonin me qiri në cilën skutë dergjej, në cilin katund rënkonte. Budallain e tillë e quanin njeri me mendje të kthjellët, me shpirt të pastër, me ndërgjegje të pandotur, bolshevik të lindur, proletar të paepur. E lanin, e shpëlanin, i hiqnin morrat, e krihnin, e vishnin, e mbathnin. E çonin të kryente një shkollë të kollajtë që quhej Shkolla e Partisë e shpallur ekuivalente me një shkollë të lartë ngritur enkas për budallenj të përsosur. Pastaj e bënin sekretar partie, komisar, drejtor, ose e nisnin diplomat në ndonjë ambasadë ku të derdhte pa kursim djersën për të përçarë sa më thellë shqiptarët e Diasporës. Këtë budalla, kur ishte i papërmbajtur për të llapur ose shkarravitur, pasi e vinin të villte nga goja dhe pena këllira propagandistike që ia mbanin për kryevepra, e shpallnin shkrimtar i madh, poet i shquar, artist i merituar. Ka ende budallenj të këtij kallëpi që vazhdojnë të rrojnë e mbretërojnë në politikë, pushtet, Art, kulturë. Sidomos në krye të Shoqërisë Civile. Ku shpërdorojnë fonde, vjedhin pare, ndërtojnë vila, blejnë makina, marrin në punë bijtë, nipat, gratë e njëri-tjetrit. Kur këta biçim budallenjsh, përveçse të paaftë për ndonjë punë, e kishin turirin si të miut, dhëmbët si të çakallit, ballin si të majmunit, spikatnin për skuthllëk, zevzekllëk, futje hundësh në çdo hale, i bënin spiunë. Ndonjëherë dhe “heronj të heshtur” me detyra të rëndësishme, për shembull te Zëri i Amerikës ku vegjetojnë sot e kësaj dite.

Cilësimi “budalla” nuk kishte lidhje pra me thellësinë, shkathtësinë mendore, por me të kundërtën, me sterilitetin cerebral, sa më të plotë, sa më të thellë. I vetmi kriter për të qenë budalla i tillë, pra budalla i përsosur, ishte dobia për partinë, diktaturën e proletariatit, luftën e klasave. Të ishe budalla perfekt, ishe budalla me fat. Gëzoje privilegje. Gjeje grua budallaqe. Të jepnin punë të rehatshme. Ta rrisnin rrogën. Të hapnin dyert e karrierës.

Ngrehina administrative partiake e budallenjve që nuk dinin të bënin asnjë punë ishte një ngrehinë marramendëse si në filmat e horrorit plot me zhaba, kukuvajka, korba, lakuriqë nate, merimanga nëpër mure dhe tavane, dyer të rënda, lloze të ndryshkur, shkallë kërcitëse, kthesa befasuese, xhama të thyer, ballkone të rrënuar, llagëme sekrete, tarraca betoni me pellgje uji të ndenjur. Të mahnitur nga pamja e kësaj karakatine, gjindja habitej, njerëzit i pëshpëritnin me frikë njëri-tjetrit; Edhe në epokën e gurit zgjidhej në krye më i afti, ai që tendoste sa më fort harkun dhe hidhte sa më larg heshtën, apo ai që pas gjahut sillte sa më tepër ushqim në shpellë, ndërsa ne kemi mbi krye budallenjtë më të paaftë.

Budallai tjetër, ai që vuante ngaqë nuk e kishte të qartë nëse budalla ishte apo budalla nuk ishte, ishte më i shumtë në numër se budallai i përsosur.

Ndërkohë që budallai i përsosur me seriozitetin s’kishte asnjë lidhje, ndër budallenjtë e pasigurt, binte në sy një budalla që merrte seriozisht ndonjë gjë, çfarëdolloj gjëje.

Budalla jo më pak i famshëm se budallai i seriozitetit të tepërt, ishte budallai i punës së tepërt. Ky, për shkak të edukatës familjare që kishte marrë dhe të interesimeve të zgjeruara kulturore, kuturiste të punonte mirë, pa hile, me cilësi, me rendiment. Si i tillë, nëse ishte me fat, e quanin budalla i budallenjve, dhe nuk e zgjasnin, e linin me aq. Ama nëse e tepronte duke punuar, i bënin vërejtje. Po të mos zinte mend as nga vërejtja, i dërgonin një spiun që e “këshillonte shoqnisht” të bënte kujdes të mos rrëmbehej nga puna, se puna duhej, por me karar, më e rëndësishme se puna ishte vigjilenca ndaj armikut i cili mezi priste t’ua shkonte ujin nën rrogoz njerëzve të pavëmendshëm, të cilët, me naivitetin e tyre të pafalshëm, duke e pasur mendjen vetëm te puna, harrojnë kryesoren, vigjilencën, se uji fle por armiku s’fle. Nëse punëtori i lindur pa asnjë lidhje me budallallëkun e lindur, edhe pas vërejtjes me ujë, armik, vigjilencë, hasëm, nuk hiqte dorë së punuari mirë, ja këqyrnin me lupë biografinë për të gjetur shkaqet e vërteta pse punonte. Lupa e biografisë trembte miqtë. Miqtë i thoshin stoikut të punës; O budalla, eja në vete, mos puno. Po të mos e mblidhte mendjen dhe të mos e zbatonte këshillën e miqve, e ardhmja e veneruesit të punës bëhej menjëherë e zymtë. E pakta që mund të ndodhte e shihnin me dyshim gjithë jetën. E shumta, hapsana e priste.

Tjetër budalla i famshëm që e shihnin me dyshim dhe e kishte pas qafe, ishte budallai që lexonte.

Një budalla të cilin një hap e ndante nga burgu, ishte budallai që mbante Ramazan, ose Pashkë.

Një tjetër budalla ishte budallai që luante rolin e budallait. Luajta e rolit të budallait të mbante jashtë rrezikut të rreziqeve eventuale për aq kohë sa nuk e kishin nuhatur. Nëse me këtë rol e teproje, ofendoje syçelësinë e Sigurimit, bëje një budallallëk që shënonte fillimin e një kalvari vuajtjesh që ta bënin jetën ferr. Me ta nuhatur që budalla nuk ishe por si budalla bëje, fillonte me kritika, autokritika, këshillime, kërcënime, mbledhje kolektivi me temë “Kush jam unë, kush je ti, kush është kolektivi” dhe s’dihej ku mbaronte.

Budallai fliste nëpër mbledhje, merrte iniciativa, shpallte aksione, zbulonte armiq.

Budallenjtë nuk ishin pak ose shumë, këta ose ata, budallenj ishin të gjithë.

Kishte dhe budallenj që për të mos u bërë pjesë e budallallëkut, hiqeshin mënjanë, futeshim si gjarpri nën tokë. Ndonjëherë ngrinin kokën. Shihnin tejkalimet e planeve, dëgjonin brohorimat. Nuk ua merrte mendja se ia vlente, ktheheshin përsëri në varr. Një nga këta budallenj ishte i nënshkruari.