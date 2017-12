Beteja për FSHF/ Rama merr anë në garën Duka– Fino

Prej kohësh në rrethet futbollistike dhe ato politike po qarkullon herë në formën e një thashethemi dhe herë në formën e së vërtetës, ideja se deputeti socialist Bashkim Fino, ka ndërmend të kandidojë për t’i rrëmbyer Armand Dukës kreun e FSHF-së.

Madje idhtarët e teorive konspirative e kanë parë edhe ngjitjen e vëllait të Edi Ramës, Olsi Ramës në drejtimin e Partizanit, si një përforcim të klanit që po kërkon rrënimin e mbretërimit 16 vjeçar të Dukës.

Pikërisht për këtë skenar është pyetur në “Top Story” edhe kryeministri i cili ka dhënë një përgjigje që i hedh më shumë benxinë zjarrit. “Unë nuk jam këtu për të ndërprerë ambicjen e askujt për të kandiduar”,- ka thënë Rama.

Në pamje të parë përgjigja e tij është korrekte. Por po t’i hysh në detaje vëren diçka më tepër. Prej kohësh njerëz pranë ish kryeministrit Fino kanë lobuar që Edi Rama t’a përkrahë atë.

Fuqia e kryeministrit dhe kreut të PS që kontrollon pothuajse të gjitha bashkitë e vendit të cilat kanë një peshë të madhe në votimin që do të zhvillohet në asamblenë e FSHF-së është pothuajse përcaktuese në këtë garë. Kështu që sinjali i Ramës që “unë nuk e pengoj Finon” mund të merret si një shkelje syri për të.

Por nga ana tjetër ajo mund të merret si një ndërhyrje politike në pavarësine e futbollit, që është një vijë e kuqe e pakapërcyeshme për të cilën FIFA dhe UEFA kanë dhënë shembuj se nuk lejojnë të preket. Rastet e betejave te Berishes me Duken jane shembulli me i kire per kete.

Prandaj Rama ka zgjedhur mënyrën e butë për të thënë se as e pengoj as e mbështes Bashkin Finon duke i shkelur një sy mbështetësve të tij, se ai nuk e quan herezi ndryshimin në krye të FSHF.