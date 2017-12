Berisha: Rama provokoi rëndë Metën. Ai, flirt me Veliajn por Presidentit s’i shkon…

Ish-kryeministri Sali Berisha e konsideron një “provokim të rëndë” propozimin që kryeministri Edi Rama i ka dërguar Presidentit të Republikës Ilir Meta për të emëruar në krye të Shërbimit Informativ Shtetëror, Helidon Bendon.

Në një intervistë për “Abc news”, Berisha thotë se në të tilla raste kryeministri nuk mund të ecë me teorinë e “faktit të kryer” pasi kreu i SHISH nuk është një emërim i zakonshëm pasi ai është anëtar i Këshillit të Sigurisë Kombëtare dhe jo një ministër i qeverisë.

“Shefi i shërbimit dha dorëheqjen. Edi Rama për minimumin e etikës nuk mund ta vinte Presidentin përpara faktit të kryer. Kreu i SHISH nuk është ministër. Presidenti nuk mund të firmosë symbyllur. Ky është provokim. Rama duhet të konsultohej me Presidentin për pasuesin e Visho Ajazi Likës. Unë nuk kam asgjë me atë që ka propozuar, madje as nuk e njoh fare, por kjo është situata”, – tha Berisha.

I pyetur për afërsinë që Meta ka treguar ndaj kryebashkiakut Erion Veliaj dhe për mundësinë e një aleance mes tyre duke larguar Ramën, Berisha jep këtë përgjigje.

“Që Veliaj po konturohet si rival i Ramës kjo duket. Që Meta i ka pasion “short cut”-et edhe i ka. Por, a e lejon posti i presidentit për ta bërë këtë? Unë mendoj se nuk e lejon.

A do ta bëjë ai një gjë të tillë? Kjo mbetet për tu parë. Ajo që mund të them është se mes Metës dhe Veliajt ka një lloj flirti në eter. Ekziston apo jo? A do ta përdorë Meta. Unë them se posti nuk e lejon, por le të shohim”,– thotë Berisha.