Berisha publikon denoncimin: Jemi në gjendje kritike, po përmbytemi nga lumi Osum

Ish-kryeministri Sali Berisha ka publikuar sërish në faqen e tij të ‘Facebook’-ut një denoncim të qytetarit dixhital, ku ky i fundit tregon gjendjen pas përmbytjeve në fshatin Velabisht.

Qytetari dixhital tha se me ndërhyrjen që u bë në lumin Osum gjatë përmbytjeve, një pjesë e fshatit është ‘pushtuar’ nga uji, ndërsa fajëson edhe kryebashkiakun e Beratit Petrit Sinaj.

MESAZHI I BERISHËS

Osumi dhe Bashkia permbysin fshatin Velebisht!

Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital! sb

“Zoti Berisha jeni nderi i ketij kombi. Jemi ne gjendje kritike fshatin Velabisht dhe rrethinat e tij po permbyten nga lumi Osum bashkia ka vene skrepa e mjete te renda per te mbushur me dhera krahun tjeter te lumit per te per mbytur tokat tona ne mbeshtetje me kryetarin e bashkisë. Ju lutem ta ngrini si problem kemi vajtur kudo dhe skemi patur zgjidhje. Me respekt …”