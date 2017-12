Berisha: Ja kush e dekonspiroi aksionin për Klement Balilin

Ish-kryeministri Sali Berisha përmes një statusi në profilin e tij në Facebook nxjerr emrin e një shefi policie në Delvinë, i cili sipas denoncimit të një qytetari dixhital, është personi që ka dekonspiruar e prishur aksionin policor për të kapur të ashtuquajturin “Eskobari i Ballkanit”, Klement Balilin.

Sipas Berishës ai quhet Vangjel Xhavara.

Berisha shkruan se ai aktualisht është oficer policie në Fushë-Krujë.

STATUSI I BERISHES

“Narkodrejtori qe informoi Balilin! Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital. sb



‘Mirmbrema Doktor, pasi lexova ne media informacionin e SHISH per oficeret e implikuar per trafik droge dhe dekonspirim te operacioneve policore, shefi i komisariatit Delvine eshte Vangjel Xhavara, i shkarkuar nga qeveria e PD dhe i rikthyer nga Edi Shullazi. Sot ky polic trafikant eshte oficer ne Fushe-Kruje. Une te kam derguar sms dhe me shpejt per kete person, i cili prishi aksionin kundra Balilit disa here”.