Beratasja 43-vjeçare i vë flakën vetes, burri tenton ta shpëtojë. Përfundojnë të dy në spital

Burrë e grua kanë përfunduar në spitalin e Beratit me djegie të mëdha në trup. Ngjarja ka ndodhur në Berat, ku një 43-vjeçare me inicialet T.M i ka vënë flakën vetes, duke tentuar të vetëdigjet me benzinë.

Sapo ka konstatuar këtë gjë, bashkëshorti i saj 49-vjeçar G.S, ka tentuar të shuajë flakët, por është djegur edhe vetë.

Menjëherë, bashkëshortët janë dërguar në spitalin rajonal të Beratit për të marrë mjekimin e nevojshëm, ndërsa grupi hetimor ka nisur veprimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.

Në dëshmitë e para, familjarët e çiftit, thonë se 43-vjeçarja vuan nga depresioni.