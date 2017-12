Bashkia e Tiranës, rehabilitim Kishës 237-vjeçare të ‘Shën Prokopit’

Foto 1 nga 6

Në prag të Krishlindjes, Bashkia e Tiranës u bën një dhuratë besimtarëve të krishterë, pasi do të rikonstruktojë Kishën e Shën Prokopit në Parkun e Liqenit të Tiranës.

“Kisha e famshme e Shën Prokopit, e kthyer në një restorant, sot i është kthyer kishës, por vazhdon të duket si bar-bufe sovjetike e viteve ’70-’80. Kemi marrë një vendim për ta rikthyer kishën siç ka qenë, për t’u siguruar që jo vetëm komunitetet e besimit, por edhe Liqeni që është ndërtuar rreth Kishës së Shën Prokopit, të kthehet në identitet të plotë”,- tha Veliaj.

Përveç kishës, edhe rrugës që të çon te kisha do t’i shtohen 1000 selvi, deri pranë Fakultetit të Gjeologji-Minierave.

“Kisha e liqenit nuk do jetë më një vend ku kryhen shërbesat në bar-bufenë e realizmit socialist, por një vend, i cili ka të gjitha karakteristikat identike të kishës së vjetër, që u prish. Bashkë me kompleksin e Amfiteatrit, rregullimin e Varrezave të Ushtarëve, fushat e reja sportive shumëfunksionale dhe rrugicat e reja ‘1000 selvitë’, them që kemi krijuar një xhevahir të vogël në Tiranë”,- u shpreh më tej kryebashkiaku Veliaj.

Rruga e “1000 Selvive” është nga të parat monumente të gjelbra në park dhe daton në vitin 1959, vetëm një vit pas ndërtimit të Parkut të Madh.