‘Balili’, reagon Panariti, i kujton Ramës çështjen ‘Tahiri’

Ish-ministri i Bujqësisë, Edmond Panariti reagoi pas akuzave të deputetëve socialistë se i ka dhënë një kontratë qiraje toke familjes së Klement Balilit, gjatë kohës që ai ishte në kërkim për trafik droge.

Panariti tha se kontrata është në përputhje me ligjin.

Duke iu përgjigjur akuzave të PS se ai ka kryer tradhti ndaj policisë, Panariti kujtoi çështjen e Saimir Tahirit.

“Nuk jam marre, nuk merrem dhe nuk do te merrem kurre me biografi, partishmeri dhe kritere klasore ne zbatimin e ligjit. Kontratat e qiradhenies se tokave jane plotesisht ne perputhje me ligjin, te hapura ndaj cdo kontrolli dhe verifikimi.

Dua vetëm te kujtoj se kontrata e qiradhenies qe u tund sot publikisht ne parlament me akuza, sajesa dhe shpifje, eshte dhene me Vendim te Këshillit te Ministrave dhe është kaluar per ekzekutim nga Ministria e Arsimit te Ministria e Bujqësisë.

Sa per tradheti, besoj se nuk ka tradheti me te madhe se te pengosh me vote bllokuese, prokurorine ne kerkesen e saj drejtuar parlamentit, për të hetuar funksionare te lartë te dyshuar per trafiqe,” tha Panariti.