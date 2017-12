Ambasada jonë në Londër thirrje shqiptarëve: Kontribuoni për banorët e përmbytur

Ambasada e Shqipërisë në Londër, u kërkon bashkatdhetarëve shqiptarë në Britaninë e Madhe dhe në Irlandë që të kontribuojnë për banorët e prekur nga përmbytjet e fundit të nëntorit në Shqipëri. Ambasada shqiptare atje u bën me dije shqiptarëve numrat e llogarive bankare.

“Në fund të kësaj fushate do të hartohet një raport auditimi i kësaj llogarie dhe do të hartohet një listë me emrat e të gjithë kontribuuesve“, sqaron ambasada.

Bank name: Metro Bank

Account name: The Embassy of the Republic of Albania

Account number: 13010641

Sort Code: 23-05-80

Reference: Përmbytjet

Nga jashtë Britanisë së Madhe

Ac. Name: Embassy of the Republic of Albania

IBAN: GB21MYMB23058013010641

BIC:MYMBGB2L

Currency: GBP

Reference: Përmbytjet