Akuzat për Bashën, Spaho replikon me Ballën: S’fshiheni dot, dosja e Tahirit do dalë

Deputeti Edmond Spaho ka replikuar me socialistin Taulant Balla, pas akuzave të këtij të fundit sot në Parlament. Sipas Ballës, ishte Lulzim Basha ministër i Brendshëm në 2010-ën që firmosi privatizimin e atij që sot njihet si hoteli i Klement Balilit, “Santa Quaranta”, por Spaho replikon me të duke i thënë se të gjitha akuzat janë false dhe synojnë të tërheqin vëmendjen nga një çështje e rëndësishme siç ëshë ajo e Saimir Tahirit.

DEKLARATA E PLOTE

Ato që deklaroi Taulant Balla për kryetarin e opozitës për lidhje gjoja me klanin e Balilajve dhe Santa Queranten jane teresisht shpifje me synimin për të mbuluar zhvillimet negative në kampin e mazhorancës dhe hetimin e dosjes se Sajmir Tahirit nga prokuroria Italiane.

Çfarëdo të sajoni, ju nuk do të mundeni dot të fshihni të vërtetën ndaj opinionit publik. Balilaj është i juaji. Opozita dhe kryetari Basha nuk kanë asnjë lidhje as me Balilajn as me Santa Quarantan dhe as me trafikantët e tjerë të drogës të cilët i keni në qeveri, Kuvend, polici dhe administrate.

Balilajn e emëruat ju drejtor për ta shpërblyer si trafikant i drogës dhe manipulator i zgjedhjeve. Ne e kemi denoncuar që në vitin 2014 si trafikant droge. Edi Rama e mori në mbrojtje dhe u tall me opozitën kur ne e denonconim. Prej 8 muajsh janë publikuar përgjimet e shërbimeve të huaja se si ai e drejtonte trafikun e drogës dhe në vend që ta arrestoni, e keni fshehur.

Ju nuk mund ta arrestoni dot atë sepse po arrestuat Balilajn, do të dalë Rama, Tahiri, dhe Gjiknuri. Për të gjithë qytetarët shqiptarë sot është e qartë se si është e vërteta dhe kush është i lidhur me të. Balilaj është produkt i Rilindjes. Ju e morët, e graduat dhe e bëtë baron të drogës ne rajon.

Por halli juaj është gjetkë. Ju kërkoni të terhiqni vemendjen nga hetimet e dosjes se Sajmir Tahirit. Për Sajmir Tahirin është hapur hetimi në Katanja nga Prokuroria italiane dhe sot hetohet per bashkepuntor ne krimin e organizuar ne dy vende njekohesisht.

Prandaj ju deshironi te kapni Prokurorin e Pergjithshem qe te shkaterroni, provat, mbyllni hetimet dhe nxirrni te pafajshem Sajmir Tahirin qe me te te shpetoje edhe Rama.

Kjo nuk do mund të ngjasë sepse kjo dosje dhe të tjera që do dalin në ditët dhe javët e ardhshme nuk varen me nga ju. Ora e drejtesise ka ardhur dhe Rama me gjithe shpuren e tij do dale para drejtesise.