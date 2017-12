Akuzat e Berishës: Balili ua ka dorëzuar të gjithëve videot me orgji, u ka qëlluar me grushta

Pas përjashtimit të Nokës seanca plenare ka vazhduar me diskutimet dhe në foltore është ngritur ish-kryemiistri Berisha.

Berisha në fjalën e tij i është rikthyer edhe njëherë debatit për Saimir Tahirin.

Ai ka hedhur akuza të forta, pasi tha se Rama ka pasur dijeni për Tahirin.

Po ashtu Berisha ka përmendur dhe Balilin dhe deklaroi se ai ka dërguar politikanëve video me orgji nga hoteli i tij.

“A tha ky njeri që nuk kishte dijeni për Tahirin. SHIK-u, i ka dërguar raportorin me 180 policë të inkriminuar. A tha Saimir Tahiri, hapni videot e ditëlindjes dhe shikoni se si kërcen Sota si krushk i parë. Në makinë me Sotën ka qenë Saimir Tahiri. A e morët vesh që ka çuar Don Agacion për të nxjerr dokument të falsifikuar. Dilni flisni për Balilin. Ai u ka qëlluar me grushte të gjithëve, videon e Ogjive Balili ua ka dorëzuar të gjithëve”, – tha Berisha.