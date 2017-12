Aktorja hedh në gjyq kompaninë e pornos, e shtynë të bënte seks oral me vëllain e saj

Foto 1 nga 9

Një ndër skenat e famshme të perandorisë së filmave për të rritur është “glory hole” (vrima e shenjtë), ku një aktore performon seks oral permes nje vrime.

Kjo skenë ka një anë të mirë, që aktores nuk i duhet të shohë sa i shëmtuar është personi në anën tjetër të vrimës. Nga ana tjetër, ndodh që ato mos ta dinë se kush është në anën tjetër, mund të jetë një person të cilit kurrë nuk do t’i ofronin një seks oral, as për gjithë pasurinë në botë.

Seksi anonim përmes vrimës së shenjtë mund të jetë një ngjarje e rrezikshme, sidomos nëse përfshihet industria e pornos.

Disa mund ta shohin seksin me të afërm tërheqës por aktorët Madeline Madison dhe Chuck Tung me siguri që jo.

Madeline Madison kishte firomosur një kontratë për nje sekuencë me Come And Go Productions.

Titulli i filmit ishtë “Milk Maids 2”. Por gjëja e fundit që ajo priste, ishte që të bëntë një gjë të paimagjinueshme.

Asgjë në kontratën e saj nuk sugjeronte se ajo do performonte në mënyrë sekrete një akt seksual me vëllain e saj.

Përgjatë një interviste, Madison deklaron se producentët nuk e lejuan atë që të njihte performuesin tjetër.

Kjo ishte diçka shumë e çuditshme pasi ajo normalisht preferonte që të krijonte një lidhje emocionale përpara se të kryente skenën.

Gjëja e vetme që ajo nuk dinte është se ajo e kishte tashmë një lidhje me performuesin tjetër.

Personit të cilit ajo i kreu seks oral ishte Chuck Tang, i cili ishte gjithashtu vëllai i saj. Por në atë moment ajo nuk ia kishte idenë.

Kështu ajo bëri siç e këshilluan dhe bëri një “punë” të hatashme me “veglën” e vëllait të saj Tang.

Zakonisht ajo përpiqet që të bjerë në dashuri me partnerët më të cilët performon sepse kështu e bën punën shumë më të thjeshtë. Është qësharake sepse ajo tashmë e donte atë, thjeshtë jo në atë mënyrë.

Pas kësaj ngjarjeje, një skenë e tillë tërhoqi vëmëndjen e shumë kuriozëve.

Madison këmbëngul se ajo nuk e kishte idenë se kompania e pornos do t’i punonte një hile të këtillë, saqë të kryente një mardhënie inçesti me vëllain e saj.

Kompania nuk ka treguar skena reale inçesti në titujt e së shkuarës.

Tani që Madison dhe Tang janë kapur duke kryer marëdhënie inçesti real, kompania është duke fituar miliarda vetëm në Japoni.

Madison ka ngelur shumë e shokuar, duke e bërë atë shumë të vështirë që të punojë sërish.

Ajo gjithashtu nuk u pagua mire. Ajo mori vetëm 100 dollarë për skenën që do e lëri me njollë dhe shënja emocionale sikurse stres për gjithë jetën.

Ajo deklaron se as që guxon ta shohë vëllain e saj në sy, edhe pse e do shume atë, por jo në formën e inçestit. Pra nga perspektiva e saj, jeta e saj është e rrënuar.

Sipas kompanisë që bëri filmimin, Madison nuk ishte aq e pafajshme.

Ata deklarojnë se ajo e dinte shumë mirë se ç’po bënte para se të kryente skenën.

Ndërkohë Madison është duke kërkuar plot 3.2 milion dollarë për problemet që i hapën asaj.

Drejtori i kompanisë, Jameel Mendoza, këmbëngul se ajo është një gënjeshtare dhe që do bënte gjithçka për para.

Gjithashtu ai shprehet se zakonisht aktoret paguhen vetëm 25 dollarë për skenë në “Vrimën e shenjtë”, ndërsa Madison është paguar plot 100 dollarë për t’i “shërbyer” vëllait të saj.