A rrezikon Shqipëria liberalizimin e vizave? Raporti: Akoma jo

Komisioni Europian publikoi të mërkurën raportin për liberalizimin e vizave nën mekanizmin e pezullimit. Shqipëria mbetet ‘macja e zezë’ pasi vazhdon edhe sivjet të ketë numrin më të madh të azilkërkuesve. Megjithatë vendi ynë nuk rrezikon akoma rikthimin e vizave, por duhet të plotësojë disa kushte.

Dimitris Avramopoulos, Komisioner për Migracionin, Çështjet e Brendshme dhe Shtetësinë, tha: “Ne jemi plotësisht të përkushtuar për ta ruajtur udhëtimin pa viza për qytetarët e vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe atyre të Partneritetit Lindor. Por kjo shoqërohet me përgjegjësi, si për qytetarët ashtu dhe për autoritetet përkatëse. Unë përshëndes përpjekjet e bëra nga autoritetet shqiptare për forcimin e masave për trajtimin e migrimit të parregullt dhe përmirësimin e bashkëpunimit me Shtetet Anëtare më të prekura deri tani. Megjithatë, tani përpjekjet duhen mbështetur më tej për të siguruar që progresi të vazhdojë i pandërprerë, veçanërisht fushatat e ndërgjegjësimit mbi detyrimet dhe kushtet e udhëtimit pa viza dhe përmirësimi i kontrollit të kufijve, si dhe shtimi i hetimeve dhe ndjekjes penale të grupeve të krimit të organizuar”.

Pjesë nga raporti

“Masat që të tetë vendet kanë vazhduar të marrin për të trajtuar migracionin e parregullt po japin rezultate. Këto përpjekje kanë rezultuar me një rënie të konsiderueshme të përgjithshme të numrit të kërkesave për azil të bëra në Shtetet Anëtare të BE-së nga qytetarët e vendeve në fjalë. Megjithatë, sfidat ende vazhdojnë, veçanërisht në Shqipëri, vendi me numrin më të madh të aplikimeve të pabazuara për azil mes shteteve pa viza. Autoritetet shqiptare kanë qenë aktive për forcimin e masave për të trajtuar migracionin e parregullt dhe për përmirësimin e bashkëpunimit me Shtetet Anëtare më të prekura. Këto përpjekje po japin tashmë rezultate, por përpjekjet duhen mbështetur për të siguruar që zbatimi të vazhdojë i pandërprerë. Me një numër të ndryshueshëm refuzimesh të hyrjes dhe qëndrimesh të parregullta, Komisioni u bën thirrje të gjitha vendeve të interesuara që të ndërmarrin veprime specifike, duke filluar nga forcimi i kontrolleve kufitare deri tek organizimi i fushatave informuese për udhëtimin pa viza.

Bashkëpunimi për riatdhesimin vazhdon normalisht për të gjitha vendet pa viza të Ballkanit Perëndimor dhe të Partneritetit Lindor me përqindje të përgjithshme të larta të kthimit. Për të përmirësuar më tej bashkëpunimin për kthimin, Komisioni u bën thirrje vendeve të Ballkanit Perëndimor që të vazhdojnë zbatimin efektiv të marrëveshjeve të riatdhesimit dhe po të jetë e nevojshme, të përfundojnë protokolle zbatuese me Shtete Anëtare shtesë.

Nevojitet më shumë punë për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar

Me gjithë përpjekjet e vazhdueshme për të parandaluar dhe luftuar krimin e organizuar, grupe kriminale nga vendet pa viza në fjalë janë ende aktive përmes një gamë të gjerë veprimtarish kriminale në BE, duke përfshirë trafikimin e qenieve njerëzore dhe të mallrave të paligjshme, krimin ndaj pronës, kontrabandën e migrantëve dhe krimin kibernetik. Të tetë vendet duhet t’i shtojnë veprimet e tyre për ta trajtuar më tej çështjen e krimit të organizuar”.